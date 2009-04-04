Erzurum'daki mahkumların açlık grevi sona erdi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, Erzurum Ceza ve Tutukevi'nde "açlık grevinde" olan mahkumların bunu sonlandırmaya karar verdiğini açıkladı.





Üskül, dün gittiği Erzurum'da Ceza ve Tutukevi'nde "ölüm orucunda" oldukları iddia edilen mahkumlarla görüştü. Zafer Üskül, Ankara'da Komisyon'a gelen dilekçe ve bazı raporları daha önce incelediğini, Erzurum'da Başsavcı ve Cezaevi Savcısı ile görüştükten sonra Ceza ve Tutukevi'ne giderek burada mahkumlarla bir araya geldiğini belirtti.



'Sağlık durumları iyi'



"Erzurum Ceza ve Tukutukevi'nde ölüm orucuna başlamış herhangi bir kişi yoktu" diyen Üskül, şunları söyledi:

"Basında bu konuda yer alan haberlerin doğru olmadığını gördüm. Açlık grevine başlamış olanlar da değişik tarihlerde başlamışlar. Toplam 31 bir kişi. Bunların bir bölümü açlık grevinin 40, bir bölümü 30'uncu günündeydi. Bir kısmı da daha kısa süre önce başlamış. Sağlık durumları iyiydi. Hem görünüşleri iyiydi hem de doktor raporlarında iyiydi. kendileriyle de görüşmemde, çok etkilenmiş olmadıklarını gözlemledim."



'Yanlış anlamalar ortadan kalktı'



Açlık grevinde olan 31 kişinin tamamını kütüphanede toplayıp hepsiyle uzunca bir süre görüştüğünü anlatan Üskül, sorunları dinlediğini, daha sonra Cezaevi Savcısı ve Müdürvekili'nin de katılımıyla bir görüşme daha gerçekleştirdiğini belirtti. Üskül, şunları kaydetti:



"Bazı yanlış anlamaları ortadan kaldırabildik. Aslında ortada herhangi bir kötü niyet olmadığı halde yanlış anlamaların olduğu görülüyordu. Bunun dışında bazı konularda uygulamaların yapılabileceği sonucuna vardık hep birlikte.

Çözümler ürettik. Ve sonuçta da bazı sorunların çözümünün zamana ihtiyaç gösterdiği onlar tarafından da kabul edildi. Çünkü Ceza ve Tutukevimizin fiziki olanakları sınırlı. Dolayısıyla yapılması gereken bazı işler var, bununla ilgili çalışmalar da başlatılmış durumda. Bunların sonucunu anlamak bugünden yarına mümkün değil."



Bütün bu görüşmelerin sonucunda, "açlık grevinde" olanların bunu sonlandırmaya karar verdiklerini belirten Üskül, şöyle konuştu:

"Bu akşamdan itibaren kantin açılarak bunların yeniden uygun beslenme olanaklarına kavuşması için uygulama başlatıldı. Doktor kontrolünde, özellikle de 40 günden beri açlık grevinde bulunanlar doktor kontrolünde beslenmeye başlayacaklar. Sağlık durumları iyi. Gelen doktor zaten nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda reçete bırakmıştı. Eğer 40 günden beri açlık grevi yapanlara serum bağlanması gerekiyorsa o konuda da gerekli önlemler alındı. 4 kişi onlar. Öyle zannediyorum ki yarından itibaren işler yoluna girecek. Ben de bu ziyaretimden Erzurum ziyaretimden memnuniyetle ayrılıyorum."



Üskül, "açlık grevinde" olan terör suçlusu bu mahkumların ortak sosyal faaliyetlere daha fazla katılma konusunda istekleri olduğunu, bazı yayınların cezaevine sokulmaması konusunda şikayetleri bulunduğunu, spor olanaklarının sınırlılığından yakındıklarını ve özellikle kış ayları için mekan sıkıntısı olduğunu belirterek, bunların sorunların çözüm yoluna gidileceğini sözlerine ekledi.