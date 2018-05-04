Erzurum'daki FETÖ operasyonunda 6 kadın gözaltında

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da FETÖ/PDY\'nin mahrem yapı içerisinde polis eşlerine sohbet verdiği iddia edilen 6 kadın, gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün \'emniyet mahrem yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce yürütülen soruşturmalarda elde edilen dijital veri içerisindeki bilgiler ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren kişilerin anlatımları ile mahrem yapı içerisinde imam konumundaki şüphelilerin eşlerinin de emniyet mensubu eşlerinden sorumlu oldukları tespit edildi. Emniyet mensubu eşlerine \'öğrenci\' denildiği, mahrem eşlerine de \'öğretmen, müdür, zümre başkanı, genel müdür\' gibi unvanların verildiğini belirleyen polis, mahrem ünite içerisindeki kadın yapılanmasını bu şekilde oluştuğunu ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalar sonucu Erzurum\'da yaşadığı belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için polis harekete geçti. Operasyon kapsamında 6 kadın gözaltına alınırken, firari 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.