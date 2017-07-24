Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese müze oluyor

Merkez Yakutiye İlçesi’ndeki Erzurum Kalesi, Ulu Cami ve Üç Kümbetlerin ortasındaki Çifte Minareli Medrese, Türk İslam ve Vakıf eserleri müzesi olacak. Müzede taşınabilir eserlerin sergileneceğine dikkati çeken Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, çalışmaların başladığını söyleyerek önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

İsmet Çalık, “Çifte Minareli Medreseyi planlarımıza göre 2018’in sonuna kadar müze haline getirmeye çalışacağız. Müze ile ilgili çalışmaları başlattık. Medrese içinde bir odaya mutfak dolabı, kadın ve erkekler için tuvalet yapılıyor. Çifte Minareli Medresede yapılan tüm çalışmalar bilim kurulunun denetiminde yapılıyor. Burası müze olarak kullanılacağı için çeşitli sosyal ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Koruma Kurulu onaylı projede olan bu detaylar uygulanmıştır.”

Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık, Çifte Minareli Medrese’nin üzerinin açılır kapanır şekilde şeffaf bir madde ile kapatılmasının düşünüldüğünü belirtti .

Eski eserlerde dönüşü olmayan uygulamalar yapılmasından kaçınıldığını, kendilerinin buna özen gösterdiğini hatırlatan Vakıflar Bölge Müdürü Çalık, Çifte Minareli Medrese konusunda halkın endişe etmelerine gerek olmadığını bildirdi. Çalık, “Esere hiçbir şekilde dönüşü olmayan zararlar vermeyiz. Örneğin mutfak dolabı alttan tesisat geçirilerek oraya kondu. Yani dolabı söktüğünüzde oradaki dokuda herhangi bir bozulma yok” diye konuştu. (DHA)