Erzurum'da yeni valiyi karşılama kuyruğu!

İçişleri Bakanlığı'nın son kararnamesi ile Bartın'dan Erzurum'a atanan Vali Seyfettin Azizoğlu, kente gelerek görevine başladı. Vali Azizoğlu karşılanması sırasında uzun bir kuyruk oluştu.

Bugün (20 Haziran 2016) uçakla Erzurum’a gelen Vali Azizoğlu’nun isteği üzerine havalimanındaki karşılamaya sadece Vali Yardımcı Levent Kepçeli, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komuta Albay Mustafa Çelik katıldı.

Eşi ve bir çocuğu ile birlikte Paşalar Caddesi’ndeki konağa giden Vali Seyfettin Azizoğlu ardından Valilik makamına geçti. Sözcü'de yer alan habere göre; burada yapılan karşılama töreninde daire müdürleri ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri uzun bir kuyruk oluşturdu. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Azizoğlu, kuyruğun sonunda kendisini bekleyen polis mangasını selamladı. Karşılama töreninin ardından makamına geçen Vali Seyfettin Azizoğlu basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kendisinden önce görev yapmış olan ve şehre önemli katkılarda bulunan Vali Ahmet Altıparmak’a teşekkür eden Vali Azizoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tarih bu tarih. Erzurum Valiliği görevine başlıyorum. Allah utandırmasın inşallah. Nasıl ki Anadolu eski dünyanın kilidiyse, Erzurum’da Anadolu’nun kilididir. Anadolu’da huzur olursa, Anadolu’da kalkınma gelişme olursa, bütün coğrafyada yakın coğrafyada da huzur barış olacağı gibi, Erzurum’da da gelişme ve kalkınma olursa Erzurum’da huzur olursa çevresindeki illerde de çevresinde ki bölgelerde de aynı mana da huzur kalkınma ve gelişme olacaktır. O sebeple bölgemizin lokomotifi olan Erzurum’un şu ana kadar devam eden yatırımlarının hızla tamamlanıp bölgenin cazibe merkezi olmasına Erzurum’un bölgenin sanayi ve ticaret merkezi olmasına yönelik çalışmalarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de hızla devam edeceğiz. Bu vesile ile benden önce görev yapmış olan çok değerli ağabeyimiz, valimiz Ahmet Altıparmak’a da teşekkür ediyorum. Erzurum’umuza yapmış oldukları önemli ve değerli katkıları dolayısıyla. Yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. İnşallah bende ondan aldığım bu bayrağı benden sonra gelecek olan arkadaşıma en iyi şekilde teslim etmek için gayret etmiş olacağım. İnşallah Allah utandırmaz hep beraber Erzurum’a ve memleketimize hizmet etmiş olacağız.”