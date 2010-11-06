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ERZURUM'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 14 YARALI ERZURUM (A.A)

06 Kasım 2010 11:32

-ERZURUM'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 14 YARALI ERZURUM (A.A) - 06.11.2010 - Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Naci Yılmaz yönetimindeki 25 NA 685 plakalı minibüs, Oltu ilçesinin Gökçedere köy yolunda, karşı yönden gelen Kadir Aktaş (29) yönetimindeki 25 NC 054 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ömer Alver (33) olay yerinde, sürücü Aktaş da ambulansla kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 14 kişi, Oltu ve Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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