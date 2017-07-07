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Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 6'sı ağır 10 yaralı

Kaza yapan minibüsün Samsun'dan Kars'a gittiği biliniyor

07 Temmuz 2017 19:06

Erzurum'un Köprüköy İlçesi'nde bir minibüs kontrolden çıkarak yol kenarında duran bir otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6'sı ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Samsun'dan Kars'a düğüne gidenleri taşıyan 55 PG 995 palakalı minibüs, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, Köprüköy ilçesine girişte yol kenarında duran 38 YP 328 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre minibüste bulunan 1 kadın öldü, 6'sı ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, karayoluna inen ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (DHA)

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