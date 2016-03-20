Erzurum'da terör alarmı; emniyet tedbirleri üst seviyeye çıkardı

Ankara ve İstanbul'da meydana gelen bombalı terör eylemlerinin ardından Erzurum Emniyet Müdürlüğü, meydana gelecek olası terör olaylarının önüne geçmek için kentteki güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

Akşam saatlerinde kentin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi, ara sokaklarıyla birlikte araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapatılan mevkilerdeki polis ekiplerinin çelik yelekli ve ellerinde uzun namlulu silahla beklediği gözlendi.

Kentin giriş ve çıkış güzergâhlarında da arama noktaları oluşturan polis ekipleri, gün boyu 155 Polis İmdat Hattı'na gelen çağrıları da değerlendirerek, şüpheli olarak ihbar edilen araçlarda inceleme yaptı.