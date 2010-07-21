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Yaşam

Erzurum'da sel: 6 ölü...

Horasan Kaymakamı Mahmut Ağbal, ilçede etkili olan sağanağın ardından, Saçlık köyü deresinin taştığı söyledi.

21 Temmuz 2010 03:00

T24 - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Saçlık köyünde meydana gelen selde aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Horasan Kaymakamı Mahmut Ağbal, ilçede etkili olan sağanağın ardından, Saçlık köyü deresinin taştığını, dört kişinin cesedine ulaşıldığını, bir kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 2 kişinin de arandığını açıklamasının ardından aranan 2 kişinin de hayatını kaybettiği, ölü saysınını 6'ya yükseldiği bildirildi.

İlçede etkili olan sağanağın ardından, Saçlık köyü deresinin taşması sonucu dere yatağında bulunan Ziya Kocabaş'a ait evi su bastı. Su baskını sonucu evde bulunan aynı aileden 7 kişi akıntıya kapılarak, kayboldu. İl Özel İdare Genel Sekreterliği ve jandarma ekiplerince yapılan aramada, Mahide Kocabaş (70), Cüneyt Kocabaş, Aysel Kocabaş (18), Sezer Kocabaş, anne Kezban Kocabaş ve Yusuf Kocabaş'ın (7) cesedine ulaşıldı. 

Kayıp Orhan Kocabaş ise Saçlık köyüne 3 kilometre uzaklıkta Alagöz köyünde yaralı olarak kurtarılarak, Horasan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Horasan Kaymakamı Mahmut Ağbal'ın yaptığı açıklamada, sel baskını sonucu aynı aileden 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını belirterek, şuan için selde kayıp başka kimsenin olmadığını söyledi.


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