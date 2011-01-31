Erzurum'da organizasyon patlak verdi!

T24 - Erzurum’daki ülke yöneticileri ve basın mensupları, yaşadıkları aksaklıkları dile getirince, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu, yetkililerin dikkatini çekti.



Erzurum’da düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nda yaşanan ulaşım ve internet sorunları, keyifleri kaçırdı. Organizasyonda yaşanan sıkıntılar, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu’nun (FISU) tepkisine yol açtı. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar, internet problemleri ve aşırı güvenlik tedbirleri FISU yetkililerini harekete geçirdi.Erzurum’da bulunan ülke yöneticileri ve basın mensupları, yaşadıkları aksaklıkları dile getirince, FISU da Türkiye’yi uyarmak zorunda bıraktı. FISU, “Ulaşımı ve internet sorununu biran önce çözün” dedi. Bu doğrultuda dün bir toplantı yapıldı ve sorunların giderilmesi için bazı yetkililer uyarıldı. Sadece ulaşım ve internet problem olmadı. Erzurum’da yaşanan elektrik kesintileri de can sıkıyor.





İşte sıkıntılar



- Ücrette anlaşma sağlanamadığı için ulaşım ihalesini Erzurumlu şirketler üstlenmedi. Diğer kentlerden taşımacılar da şehri iyi bilmiyor.



- Medyaya ait araçlar için park sorunu var. Uyarılara rağmen bu sorun giderilemedi.



- Otobüslere sporcuların yanı sıra aynı anda medya mensupları ve yöneticiler de biniyor..



- Kapılarda görevli kişilerin eğitimli değil, bu yüzden girişlerde sıkıntılar yaşandı.



- Basın merkezlerindeki internet kapasitesi yetersiz.



- Şehir elektriğinin yetersiz. Elektrik kesintisi çok sık yaşandı.







