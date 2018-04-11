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Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu; çok sayıda gözaltı

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polis ekipleri, şafak vakti insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi

11 Nisan 2018 10:55

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da polis ekipleri, şafak vakti insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda çok sayıda insan kaçakçısı ve kaçak yakalandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, bugün saat 05.30 sıralarında insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât polislerinin de destek verdiği yaklaşık 100 polis, önceden belirlenen 12 eve eş zamanlı baskın yaptı. Polis ekiplerinin kapıları kırarak girdiği baskınlarda, insan kaçakçıları ve kaçaklar yataklarında yakalandı. Merkez Yakutiye ilçesinin Mahallebaşı Semti\'nde bir apartmana düzenlenen operasyon sırasında kaçaklar, yanlarında bulunan 2 tabancayı pencereden bahçeye attı. Yaklaşık 15 dakika süren operasyonda polis, çok sayıda insan taciri ve kaçağı gözaltına aldı.
Operasyon, Emniyet Müdürlüğü\'nün foto film şubesi tarafından drone ile de havadan görüntülendi. 
İnsan tacirleri ve kaçaklar, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

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