Erzurum'da genelev kapatıldı

Erzurum'un Boğaz mevkiindeki genelev, Zührevi Hastalıklar Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nun aldığı kararla kapatıldı. Eşyalarını toplayarak genelevden ayrılan kadınlar, karara tepki gösterdi.

Erzurum'un yaklaşık 90 yıllık genelevi 28 yıl önce belediye tarafından şehir merkezinden çıkarılarak kentin dışına kuruldu. Hijyen kurallarına uyulmadığı için iki kez 15'er günlük kapatma cezası verildi.

Doğan Haber Ajasnı'nda yer alan habere göre, geçen 10 Ocak tarihinde toplanan komisyon, genelevlerin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 'Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele' tüzüğünün genelevlerin resmi daire, ibadet, eğitim yerleri, spor sahaları ve genel toplanma, eğlence ve bayram yeri yakınında olamayacağı belirterek, Erzurum genelevinin bu özelliğini yıllar içinde kaybettiği hükmüne vardı. İl Zührevi Hastalıklar Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda genelevin kapısına kilit vuruldu ve işyeri sahiplerine de 'Şehrin dışında uygun bir yerde yeniden açabilirsiniz' denildi.

'Devlet bize iş versin'

Kapatma kararı üzerine genelevde çalışan kadınlar eşyalarını topladı. Nakillerinin başka şehirlere aldıracaklarını söyleyen hayat kadınlarından Y.B., "Bizim için hiç iyi olmadı. Hepimizin bakma yükümlü olduğu kişiler var. Başka genelevlerde iş bulamazsak hepimiz icralık oluruz. Çünkü herkes gibi bizim de borcumuz var. Madem genelevlerine karşı bir savaş açmışlar o zaman bizlere iş versinler" dedi.

'Mahalle baskısı yeni genelevi açtırmaz'

Genelevde görev yapan Suat E. kapatılma gerekçesinin neden olduğunu bilmediklerini bildirdi. Kendilerine gerekçenin gösterilmesini isteyen Suat E., "Bu kadar insanın ekmeğini kim verecek? Vali mi, komisyon mu, emniyet mi? Bize bir yol göstersinler, birden dışarıya atmak olmaz. Herkesin çoluk çocuğu var. Borcumuz var. Evlerimizi açsınlar. Yoksa bu işi dışarıda mı yapalım. Elektriğimizi, suyumuzu ödüyor, vergimizi veriyoruz. Suçumuz ne? Buranın temizliği belediyeye ait olmasına rağmen, bugüne kadar biz paramızla yaptırdık" diye konuştu.

Genelevin yanına cami yaptılar

Erzurum merkez Palandöken ilçesi sınırlarındaki genelevin kaldırılması için halk uzun bir süredir mücadele yürütüyordu. Erzurumlu Hüsamettin Çelik tarafından, geneleve 200 metre uzaklıkta, hayat kadınlarının ezan sesini duyup günah işlemekten vazgeçmeleri beklentisiyle 2004'ün Kasım ayında caminin temelini attı. Mide kanseri olan 75 yaşındaki Hüsamettin Çelik bir ay sonra öldü. Çelik 4 çocuğundan en büyüğü olan Sinan Çelik'e camiyi bitirmesi için vasiyette bulundu. Babasının ölümünden sonra Çelik, camiyi 180 bin liraya tamamlayarak ibadete açtı. Cemaat, 'caminin yanında genelev olmaz' diyerek genelevin kaldırılmasını istedi.