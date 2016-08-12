Erzurum’da ‘escort’ dolandırıcılığı; 4 bin lirasını kaptırdı

Erzurum’da bir vatandaş girdiği bir escort sitesine 4 bin lira parasını kaptırdı.

Hürriyet’in haberine göre, Erzurum’da bir vatandaş kız arkadaş edinmek için escort sitesine girdi. Siteden aldığı numaradan birisi ile sürekli görüşen vatandaş daha sonra görüştüğü kişinin isteği üzerine hesabına para yatırmaya başladı.

Önce 100 TL, 200 TL şeklinde yatırdığı paraların miktarının artması sonucu şüphelenen şahıs bu senin kız arkadaşının numarası diye verdikleri kadınla görüşmek istedi. Telefon numarasının kullanılmadığını öğrenen vatandaş dolandırıldığını anlayınca adli mecralara suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.