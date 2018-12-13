Erzurum'da eğitimi yarıda kalan 18 öğrenci için konteyner okul

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal Mahallesi\'nde, 24 Haziran\'da cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullanılırken iki aile arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavga yüzünden okula gidemeyen 18 öğrenci için konteyner okul açıldı.

Cumhurbaşkanı ve 27\'nci dönem milletvekili genel seçiminin yapıldığı 24 Haziran\'da, Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi\'ndeki okulun bahçesinde, oy kullanmaya gelen husumetli Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Agit Yazan yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Olaydan 1 gün sonra da İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz\'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesine katılmak üzere İstanbul\'dan Erzurum\'a gelirken, Erzincan\'daki dinlenme tesisinde silahla vurularak, öldürüldü.

Olaylar nedeniyle Kopal Mahallesi\'nin Gedikli mezrasındaki 18 öğrenci, ailelerin korkusu nedeniyle okula gidemedi. Bunun üzerine harekete geçen Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce mezraya konteyner okul kuruldu. Konteyner okula giderek, liselileri ziyaret eden Vali Okay Memiş, öğrencilerle sohbet etti. Eğitim- öğretime başlayan öğrencilerin çok mutlu olduğu görüldü. Valilik tarafından aralarında husumet bulunan ailelerin barıştırılması için ise girişimlerde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, barışın sağlanacağı güne kadar çocukların bu konteyner okulda eğitim ve öğretim göreceklerini söyledi. Salih Kaygusuz, liseye giden 3 öğrencinin de Erzurum\'daki pansiyonlu okula yerleştirileceğini belirtti.



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