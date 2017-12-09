Erzurum'da 20 bin kişi Kudüs için yürüdü

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da yaklaşık 20 bin kişi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen \'Erzurum tek yürek Kudüs için yürüyor\' etkinliğine katılanlar, saat 12.30\'da Narmanlı Cami önünde toplandı. Vali Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'in de katıldığı etkinlikte, soğuk havaya rağmen toplanan yaklaşık 20 bin kişi, tekbir getirip ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Protestocular, yaklaşık bir kilometre yürüyerek havuzbaşına geldi. Burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı\'nı okuyan eylemciler, basın açıklamasının ardından dağıldı.



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