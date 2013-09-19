Erzurum ve Akdeniz'de deprem



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erzurum'daki deprem saat 21.22'de merkez üssü Tekman-Yerköy olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı olarak kaydedildi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından saat 21.28'de 2.6 büyüklüğünde ve merkez üssü Tekman-Çatak olan artçı sarsıntı meydana geldi.

Tekman Kaymakamı Ahmet Adanur, ilçede meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk belirlemelere göre can kaybı yok. Bazı köylerde yıkık ve çatlak evler olduğu ihbarını aldık" dedi.

Adanur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden aldıkları bilgiye göre, saat 21.22'de merkez üssü Tekman ilçesi Yerköy mevkiinde bulunan 4.4 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildiğini belirterek, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini söyledi.

Kaymakam Adanur, "İlk belirlemelere göre can kaybı yok. Bazı köylerde yıkık ve çatlak evler olduğu ihbarını aldık. Şu an için sağlıklı bilgi veremiyoruz. Ekiple birlikte ben de bölgeye giderek, inceleme yapacağız. Yerköy, Mollamehmet ve Susuz köylerinden ihbarlar geldi. Yıkık değil de çatlak da olabilir. Yerinde inceleme yapacağız" dedi.

Akdeniz açıklarında deprem

Akdeniz açıklarında da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 21.33'te merkez üssü Akdeniz Doğu Baseni olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Deprem, yerin 11,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.