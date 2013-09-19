T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Erzurum ve Akdeniz'de deprem

Erzurum'da 4.4, Akdeniz açıklarında ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

19 Eylül 2013 02:18


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erzurum'daki deprem saat 21.22'de merkez üssü Tekman-Yerköy olan 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı olarak kaydedildi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından saat 21.28'de 2.6 büyüklüğünde ve merkez üssü Tekman-Çatak olan artçı sarsıntı meydana geldi.

Tekman Kaymakamı Ahmet Adanur, ilçede meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk belirlemelere göre can kaybı yok. Bazı köylerde yıkık ve çatlak evler olduğu ihbarını aldık" dedi.

Adanur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden aldıkları bilgiye göre, saat 21.22'de merkez üssü Tekman ilçesi Yerköy mevkiinde bulunan 4.4 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildiğini belirterek, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini söyledi.

Kaymakam Adanur, "İlk belirlemelere göre can kaybı yok. Bazı köylerde yıkık ve çatlak evler olduğu ihbarını aldık. Şu an için sağlıklı bilgi veremiyoruz. Ekiple birlikte ben de bölgeye giderek, inceleme yapacağız. Yerköy, Mollamehmet ve Susuz köylerinden ihbarlar geldi. Yıkık değil de çatlak da olabilir. Yerinde inceleme yapacağız" dedi.

 

Akdeniz açıklarında deprem

 

Akdeniz açıklarında da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 21.33'te merkez üssü Akdeniz Doğu Baseni olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Deprem, yerin 11,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

ETİKETLER

erzurumakdeniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24