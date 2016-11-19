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Yaşam

Erzurum Valisi mezarlığın yeni hizmet binasını çok beğendi: İnsanın neredeyse ölesi geliyor!

"İnsanın doğumundan ölümüne kadar belediye hizmetleri her zaman lazım"

19 Kasım 2016 16:44

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Asri Mezarlık'ta yaptırdığı hizmet binasının açılış töreninde konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, "Arkadaşlar, burası o kadar güzel, nezih bir mekan olmuş ki insanın neredeyse ölesi geliyor. Ama ben şimdi paltomu çıkaramadım. Hava soğuk, ölmeye de niyetim yok şimdilik" dedi.

Asri Mezarlık girişinde yapılan yeni hizmet binası ile Kur'an kürsüsünün açılış törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, Müftü Vekili Celal Büyük ve çok sayıda davetli katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den sonra kürsüye çıkan Vali Seyfettin Azizoğlu, Belediyenin çok güzel işler yaptığını belirtti. 

Vali Azizoğlu şöyle konuştu: "İnsanın doğumundan ölümüne kadar belediye hizmetleri her zaman lazım. Açılıştan önce kendi aramızda konuşurken, 'Burası o kadar güzel, nezih bir mekan olmuş ki insanın neredeyse ölesi geliyor' dediler. Ama ben şimdi paltomu çıkaramadım. Hava soğuk, ölmeye de niyetim yok şimdilik."

 

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Erzurum Büyükşehir BelediyesiAsri Mezarlıkhizmet binasıaçılış töreniSeyfettin Azizoğlu

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