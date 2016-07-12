Erzurum Valisi: Erzurum Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır

Anadolu Jet'in Erzurum-Antalya arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilecek uçak seferleri için düzenlenen törende konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Biz Erzurum’u Doğu Anadolu’nun merkezi olarak görüyoruz. Dünyanın Türkiye’ye açılan kapısı olarak da değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, milletvekilleri ve protokol üyelerinin katıldığı törende Antalya’dan Erzurum’a gelen yolcular Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Bar ekibinin gösterisiyle karşılandı.



Airporthaber'in haberine göre; havalimanı VIP Salonu’nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Anadolu Jet Satış Müdürü Murat Yağmur, “Anadolu’yu birbirine bağlama hedefiyle yola çıkan, 7’den 70’e uçmayan kalmasın anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Anadolu Jet, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Erzurum ve Antalya arasındaki yolcu sirkülasyonunu artırmak, turizme katkı sağlamak ve yeni ticari gelişmelere vesile olmayı amaçlayan Anadolu Jet’in Erzurum-Antalya seferleri hayırlı olsun” dedi.

"Erzurum Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum’un Türkiye’nin Dünya’ya açılan kapısı olduğunu ifade etti. Vali Azizoğlu, “Bugün yeni bir destinasyon daha açıldı. Dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin başında olan Türk Hava Yollarımız Bugün Erzurum’dan Antalya’ya seferlerini başlattı.



İnşallah devam edecektir. Biz Erzurum’u Doğu Anadolu’nun merkezi olarak görüyoruz. Dünyanın Türkiye’ye açılan kapısı olarak da değerlendiriyoruz. Bundan sonra İran’dan, Azerbaycan’dan, Türki Cumhuriyetlerden, Rusya’dan Erzurum’a, Erzurum’dan Antalya’ya, Erzurum’dan Almanya’ya, Fransa’ya yeni bir hava yolu ağının geliştirileceğine inanıyorum” diye konuştu.



