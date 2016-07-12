T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erzurum Valisi: Erzurum Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır

Erzurum-Antalya arasında başlatılan uçak seferleri için tören düzenlendi

12 Temmuz 2016 19:07

Anadolu Jet'in Erzurum-Antalya arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilecek uçak seferleri için düzenlenen törende konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Biz Erzurum’u Doğu Anadolu’nun merkezi olarak görüyoruz. Dünyanın Türkiye’ye açılan kapısı olarak da değerlendiriyoruz" diye konuştu. 

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, milletvekilleri ve protokol üyelerinin katıldığı törende Antalya’dan Erzurum’a gelen yolcular Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Bar ekibinin gösterisiyle karşılandı.

Airporthaber'in haberine göre; havalimanı VIP Salonu’nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Anadolu Jet Satış Müdürü Murat Yağmur, “Anadolu’yu birbirine bağlama hedefiyle yola çıkan, 7’den 70’e uçmayan kalmasın anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Anadolu Jet, uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Erzurum ve Antalya arasındaki yolcu sirkülasyonunu artırmak, turizme katkı sağlamak ve yeni ticari gelişmelere vesile olmayı amaçlayan Anadolu Jet’in Erzurum-Antalya seferleri hayırlı olsun” dedi.

 

"Erzurum Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır"

 

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum’un Türkiye’nin Dünya’ya açılan kapısı olduğunu ifade etti. Vali Azizoğlu, “Bugün yeni bir destinasyon daha açıldı. Dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin başında olan Türk Hava Yollarımız Bugün Erzurum’dan Antalya’ya seferlerini başlattı.

İnşallah devam edecektir. Biz Erzurum’u Doğu Anadolu’nun merkezi olarak görüyoruz. Dünyanın Türkiye’ye açılan kapısı olarak da değerlendiriyoruz. Bundan sonra İran’dan, Azerbaycan’dan, Türki Cumhuriyetlerden, Rusya’dan Erzurum’a, Erzurum’dan Antalya’ya, Erzurum’dan Almanya’ya, Fransa’ya yeni bir hava yolu ağının geliştirileceğine inanıyorum” diye konuştu.

 

ETİKETLER

erzurumvaliseyfettin azizoğluthyuçakantalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24