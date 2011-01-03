-ERZURUM UNIVERSIADE 2011'E BÜYÜK İLGİ ERZURUM (A.A) - 03.01.2010 - Erzurum'da, 27 Ocak-6 Şubat tarihlerinde yapılacak ''Erzurum 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'nın açılış seramonisi için 3 günde 7 bin 500 adet bilet satışının gerçekleştiği bildirildi. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Seyirci Hizmetleri ve Biletleme Komitesi Başkanı Dursun Katkat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunların açılış seramonisi biletlerinin, 1 Ocak tarihi itibarıyla satışa sunulduğunu belirterek, 3 günde 7 bin 500 adet biletin satıldığını söyledi. Açılış ve kapanış seramonilerinin yapılacağı Cemal Gürsel Stadı'nın yaklaşık 21 bin kişi kapasiteli olduğunu belirten Katkat, şunları kaydetti: ''Cemal Gürsel Stadındaki açılış seramonisi için kalan bilet sayısı 5 bin civarında. 3 günde satılan bilet sayısı ise 7 bin 500. Açılış için toplam 7 bin 500 kişilik yer ise sporcu, VIP, delegasyonlar, basın ve misafirler için ayrılmış durumda. Bu rakam satılan biletlere eklendiğinde, yaklaşık 5 bin kişilik yer kaldığı görülüyor.'' Katkat ayrıca, oyunlardaki yarışmaları izlemek için ise 3 günlük süre içerisinde, bin 600 adet bilet satışının gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.