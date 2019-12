-ERZURUM SÜPER KUPA MAÇINA HAZIR ERZURUM (A.A) - 13.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa Final maçı için Erzurum'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılış ve kapanış törenlerinin yapıldığı Erzurum Stadı'nda bu kez hazırlıklar Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçı için yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintimar, stadyumda 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'ndan sonra bazı hasarlar olduğunu belirterek, bu hasarların giderilmesi, Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterlere göre düzenlenmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Stadyumun kış sezonunda müteahhit firma tarafından alelacele yapıldığı için bazı bölümlerin yeniden değiştirildiğini ifade eden Çintimar, ''Futbol Federasyonu'nun belirlediği kriterlere göre çalışmalar hızla sürdürülüyor. Ayın 31'indeki Süper Kupa Finali için Erzurum şu an hazır. Stadyum olarak da hazırız'' dedi. -''FİNAL AYIN 31'İNDE ERZURUM'DA''- Bir hafta sonra stadyumu tam anlamıyla maç yapılabilecek şekilde hazırlayacaklarını vurgulayan Çintimar, ''Futbol Federasyonu 32 maddelik bir rapor sunmuştu. Biz de şu an o raporun tamamına yakınını bitirmek üzereyiz. Sadece kapılardaki sayıda uyuşmazlık söz konusuydu, onu da bu hafta itibariyle halledeceğiz. Kapılar şu anda yolda. İki gün sonra onların da montesi yapılacak'' diye konuştu. Çintimar, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin olarak da şöyle konuştu: ''Bizi ilgilendiren tek tarafı Süper Kupa Finali'nin Erzurum'da oynanacak kısmıdır. Biz oynanacakmış gibi bütün hazırlığımızı yapıyoruz. Oynanır ya da oynanmaz, o Futbol Federasyonu'nun bir kararıdır. Ama bize verilene göre, Süper Kupa finali ayın 31'inde Erzurum'da oynanacak. Biz onun için direklerdeki ışık sayısından, ampullerin yenilenmesine kadar, çevre aydınlatmalarından, içerideki çimin değiştirilesine, koridorlardaki granitin değiştirilmesine, tribünün üstlerinde sağlıkla ilgili yeni 8 tane bölümün kurulmasına kadar hazırlıklarımızı yaptık.'' Çintimar, iki soyunma odasını birleştirerek büyük bir soyunma odası haline getirdiklerini ifade etti. Daha önce stadyuma giriş çıkışlar için her iki takıma ayrı kapılar yaptıklarına da değinen Çintimar, bunların centilmenlik çerçevesinde tek kapının olması için yeni iç kapıların yapılma işinin tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Bu hafta sonu itibariyle stadyumun bütün çalışmalarını tamamlayıp tertemiz bir şekilde kapıları kilitleyip ayın 31'indeki maçı bekleyeceklerini anlatan Çintimar, ''Bize düşen odur. Bundan sonraki süreç, tamamen kulüpler birliğinin, hukukun, Futbol Federasyonu'nun konusudur. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün temsilcisi olarak, müsabakanın burada oynanabilmesi için sahayla ilgili ne gerekiyor bunları yaptık'' diye konuştu. -''FİNAL ERZURUM İÇİN BİR BAŞLANGIÇ OLACAK''- Erzurum'da daha önce birinci lig maçlarının oynandığını hatırlatan Çintimar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Burada birinci lig maçları yapılmış, emsali süper lig maçları oynanmamış. Bu şu demektir; Bu bir başlangıçtır. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda olduğu gibi futbolda da Erzurum'un önümüzdeki yıllarda sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir kamp merkezi olacağını düşünüyorum. Şu an bu serin havada her çalışmayı yapabiliyoruz. Ancak İstanbul'da İzmir'de, Ankara'da insanlar sıcaktan nefes alamıyor. Çünkü çok sıcak, ciddi nem var. Burası serin, bütün kamplar için uygun bir yer. Bütün spor branşlarının kampının burada yapılacağını düşünüyorum.''