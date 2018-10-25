Erzurum Şeker Fabrikası'nda çalışan bir ustabaşı 4 ayrı kentte 'görevlendirildi'

2018'in başından itibaren özelleştirme kararı ile kamuya ait 24 şeker fabrikasından 14’ü özelleştirildi. Hükümet yetkilileri eleştiriler üzerine, “Fabrikalar kapanmayacak, işçiler çalışmaya devam edecekler” sözünü verdi. Bu söze rağmen, ya fabrikalar kapatıldı ya da işçiler başka şehirlerde 'görevlendirildi'. Kısa süre içerisinde dört ayrı fabrikaya sürülen işçiler de var, görevlendirme adı altında uzak bölgelere yollananlar da.

Ailesi ile dört kent dolaştı



BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre haziran ayında özelleştirilen Erzurum Şeker Fabrikası’ndan Kastamonu’ya tayin edilen, üç çocuğu ve eşi ile birlikte bu kente taşınmak zorunda kalan bir ustabaşı, hemen ardından Yozgat’a görevlendirildi. Ailesi ile birlikte bu kez de bu kente taşınmak zorunda kalan ustabaşı, 20 gün sonra yeniden Kastamonu’na gönderildi. Burada bir hafta daha çalıştırılan ustabaşı, daha sonra Van’ın Erciş ilçesine sürüldü.

Yine aynı ayda özelleştirilen Erzincan Şeker Fabrikası’nda çalıştırılan bir başka ustabaşı ise önce Malatya’ya gönderildi. Ustabaşı, kısa süreli çalışmanın ardından görevlendirme emri ile Ereğli’ye sürüldü. 15 gün Ereğli’de çalışan ustabaşı, daha sonra yeniden Malatya’ya gönderildi. Ustabaşına, sadece 10 gün sonra bu kez Kastamonu’daki fabrikada çalışacağı söylendi.

Skandal sürgünler Meclis gündeminde



CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Bakan, “Fabrikaları kapandığı için başka fabrikalara gönderilen işçilere, ‘sen yenisin’ diyerek başka yerlere gönderiyorlar” dedi.

Tüm il dışı görevlendirmelerin kapatılan fabrikadan gelen işçilere yapıldığına dikkati çeken Bakan, “Kapatılan şeker fabrikalarının kadrolu işçilerinin üretime devam eden fabrikalara tayini nasıl bir planlama dahilinde yapılmıştır? Söz konusu işçilerin tayininde fabrikalardaki uzmanlık alanları, kıdem ve eksiklikler göz önünde bulundurulmamış mıdır?” diye sordu.

Aile bütünlüklerini koruyacak mısınız?

CHP’li Bakan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a yönelttiği diğer sorular şu şekilde:

Fabrikalardaki ihtiyaçların saptanarak, uzman kadroların ihtiyaca göre doğru ve adil bir şekilde yerleştirilmesine dair bir çalışma yapacak mısınız?

Aynı fabrikada, aynı görevde ve uzmanlıkta olan birden fazla ustabaşı arasında yapılan görevlendirmelerin sadece kapatılan şeker fabrikalarından tayin gelen ustabaşılara yapıldığı yönündeki iş barışını bozan ve eşitliğe aykırı uygulamalarla ilgili bir denetim yapacak mısınız?

Bu adaletsiz uygulamanın sorumlularının tespit edilerek gereken uyarının/yaptırımın yapılmasını sağlayacak ve bu adaletsiz uygulamanın ortadan kaldırılarak işçiler arasında eşitliği ve adaleti sağlayacak mısınız?

Çalıştığı fabrika özelleştirildiği için tayini çıkan, evini ailesini tayin olduğu şehre taşıyan, ancak sürekli görevlendirmelerle farklı illere giden ustabaşıların iş barışının sağlanması, aile bütünlüğünün korunması ve mağduriyetlerin giderilmesi için ne yapacaksınız?

**

AKP’ye güvenen işsiz kaldı

Hükümet’in 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı almasının ardından verdiği sözler yalan oldu. Bir yıl içindeki özelleştirmeler sonrasında bugüne kadar 8 fabrikada 801 işçi işsiz kaldı, 882 işçi ise zorla emekli edildi. Bu kentlerde artık şeker fabrikasında çalışamayan işçilerin toplam sayısı bin 683 oldu.

Özelleştirilen sekiz şeker fabrikasında işçilerin durumu şöyle:

Erzurum Şeker Fabrikası: Yaklaşık 150 işçi kovuldu. 125 işçi emekli edildi.

Tokat Turhal Şeker Fabrikası: 120’den fazla işçi emekli edildi.

Afyon Şeker Fabrikası: 30 işçi kovuldu. 88 işçi emekli edildi.

Adıyaman Elbistan Şeker Fabrikası: 31 işçi kovuldu. 130 işçi emekli edildi.

Çorum Şeker Fabrikası: 90 işçi kovuldu. 86 işçi emekli edildi.

Erzincan Şeker Fabrikası: 150 işçi kovuldu. 68 işçi emekli edildi.

Kırşehir Şeker Fabrikası: 120 işçi emekli edildi.

Muş Şeker Farikası: 350 işçi kovuldu. 145 işçi emekli edildi.