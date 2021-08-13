Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt için kuvvetli yağış uyarısı

Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt'ta yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine yer verildi.

Buna göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.