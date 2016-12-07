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Erzurum Karayazı Belediyesi’ne de kayyım atandı!

Toplam 48 DBP’li belediye eş başkanı tutuklu bulunuyor, 38 DBP’li belediyeye kayyım atandı

07 Aralık 2016 19:13

Erzurum Karayazı Belediyesi’ne Karayazı Kaymakamı Kamil Aksoy kayyım olarak atandı.

Karayazı Belediyesi’nin DBP’li eş başkanları Mehmet Sait Karabakan ve  Zeynep Han Bingöl dün gözaltına alınmıştı.

7 Aralık saat 12.30 itibarıyla 48 DBP’li belediye eş başkanı tutuklu bulunuyor, 38 DBP’li belediyeye kayyım atandı.

Kamil Aksoy hakkında

Maraş Göksun doğumlu. İlkokul ve ortaokulu Göksun'da, liseyi Maraş'ta tamamladı. 2007’de ODTÜ İİBF iktisat bölümünden mezun oldu. Türkiye Kalkınma Bankasında uzman yardımcısı olarak çalıştı. Sırasıyla Mecitözü (Çorum) ve Akseki (Antalya) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Yurtdışı stajı çerçevesinde bir yıl Paris’te Fransızca eğitimi aldı. Bir ay süresince Nantes Bölge Valiliğinde Fransız İdare Sistemi ile ilgili çalışmalar yaptı. 2012-2015 yılları arasında Kayseri Pınarbaşı ilçesinde görev yapan Aksoy, İçişleri Bakanlığının Haziran 2015’te Erzurum Karayazı’ya kaymakam olarak atandı. Evli ve iki çocuğu var.

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