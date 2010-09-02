Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü gözaltına alındı

T24- Erzurum'daki ''Yolsuzluk Operasyonu''nda İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak gözaltına alındı.



Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 8 aylık takip sonucu, sahte belge düzenleyerek kamu kurumunun dolandırıldığı iddiasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne operasyon düzenlendi.



NTV'nin haberine göre, Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, sabah saatlerinde, kamu kurumu aleyhine sahte belgeler düzenleyerek, ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan, makamında, gözaltına alındı.



Budak, sorgu için KOM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.



Erzurum'da, bir süre önce de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nde, sahte belge düzenleyerek kamu kurumunu dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları N.K. ve A.U, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmış, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nde görevli Ö.D, T.Y. ve M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.