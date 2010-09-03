-ERZURUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BUDAK TUTUKLANDI ERZURUM (A.A) - 02.09.2010 - Erzurum'daki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte belge düzenleyerek kamu kurumunu dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Budak, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Budak, kamu kurumu aleyhine sahte belgeler düzenleyerek, ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderilen Budak, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 8 aylık takip sonucu, sahte belge düzenleyerek kamu kurumunun dolandırıldığı iddiasıyla makamında gözaltına alınmıştı. Bu arada, Fevzi Budak'ın avukatlarından Uğur Kızılkaya, Erzurum Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında mahkeme tarafından verilen tutuklama kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Budak'ın, İl Özel İdare Genel Sekreterliğinde yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandığını belirten Kızılkaya, ''Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, bugün nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştır. Yarın yazılı bir basın açıklaması yapmak isterse müvekkilimle görüşüp yazılı basın açıklaması yaparız. Karara itiraz edeceğiz'' diye konuştu. Kızılkaya, bir gazetecinin ''Budak, hangi iddiayla tutuklandı'' sorusu üzerine de ''Suçun vasfı ve mahiyeti değişebilir. Şu anda açıklama yapmak doğru değil. Yarın bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz'' dedi.