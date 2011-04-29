-ERZURUM, ESKİŞEHİR KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre Erzurum'un milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Recep Akdağ 2- Adnan Yılmaz 3- Fazilet Dağcı Çığlık 4- Cengiz Yavilioğlu 5- Muhyettin Aksak 6- İbrahim Aydemir DEMOKRAT PARTİ 1- Halil Alpaslan Kaya 2- Nilgün Kolsarıcı 3- Aziz Karaca 4- Yetkin Gültekin 5- Ayşe Aygül Başgelen Atsak 6- Orhan Turgut CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Ahmet Hamdi Palandöken 2- Yaşettin Kışlak 3- Mehmet Sait Şimşek 4- Nurhan Banu Üner 5- İsmail Nardemir 6- Dursun Murat Çelikoğlu MİLLET PARTİSİ 1- Mustafa Ayhan 2- Mehmet Şeref Ramazanoğlu 3- Emine Güler 4- Mürsel Kurt 5- Sait Ermiş 6- Zeliha Ekinci SAADET PARTİSİ 1- Atik Ağdaş 2- Hasan Karataş 3- Faik Çalık 4- Mehmet Akbulut 5- İbrahim Sirkecioğlu 6- Yusuf Doğan HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Zerrin Kütrü 2- Salih Kıcırgan 3- Yakup Akar 4- Nezih Kütrü 5- Sedakat Başbuğ 6- Ali Bahadır Zencir HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Teoman Kümbet 2- Kahraman Şimşek 3- Yusuf Türkmen 4- Muhammet Yavuz Selçuk 5- Selahi Çınarlıoğlu 6- Muhammet Recai Demirci MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Oktay Öztürk 2- Kamil Aydın 3- Ertürk Çimen 4- Jale Hülya Alcan 5- Fevzi Budak 6- Muhsin Yılmaz DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Efrullah Hızarcı 2- Engin Özbey 3- Dursun Yiğit 4- Eyup Olğar 5- Selami Aral 6- Reşit Örs TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Bulut Çiftçi 2- Behram Aktemur 3- Zeynep Pekel 4- Birgül Zöngür 5- Sultan Zor 6- Sibel Topaloğlu MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Burhanettin Baysal 2- Mahmut Gürler 3- Muazzez Fide 4- Nejmi Kurt 5- İsa Baysal 6- Ömer Tekin BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Hüseyin Faruk Şahin 2- İsmet Yiğit 3- Hakan Akgün 4- Ali Kürşat Bilgin 5- Abamüslim Kalkan 6- Yener Gözütok DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Cemal Koçak 2- Dilek Yılmaz 3- Yüksel Tür 4- Ali Alagöz 5- Osman Günay 6- Ali Işıklı BAĞIMSIZ 1- Sebahattin Yılmaz -ESKİŞEHİR KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre Eskişehir'in milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: 1-Nabi Avcı 2-Salih Koca 3-Ülker Can 4-Cemal Çavdarlı 5-Ethem Kalın 6-Ayten Kızılsu DEMOKRAT PARTİ 1-Mecit Hazır 2-Yavuz Yıldız 3-Fahri Gürgenburan 4-Metin Eker 5-Nevin Çelebi 6-Ömer Gül CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1-Bedii Süheyl Batum 2-Kazım Kurt 3-Gaye Usluer 4-Azmi Kerman 5-Muharrem Şenel 6-Muharrem Varlık EMEK PARTİSİ 1-Hüseyin Öge 2-Gürsel Şenşafak 3-Arif Kilitçioğlu 4-Gülnur Keser 5-Yasemin Özçay 6-Ülker Alkın MİLLET PARTİSİ 1-Celalettin Başer 2-Mehmet Güngör 3-Metin Erdoğan 4-Bayram Ali Bekmez 5-Ertuğrul Şakar 6-Mehmet Ateş LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1-Muhterem Siviş 2-Beril Eski 3-İbrahim Murad Ilgıcıoğlu 4-Fahri Demir 5-Haydar Muharrem Uz 6-Ferhat Yanar SAADET PARTİSİ 1-Fesih Bingöl 2-Hamdi Özayvaz 3-Fehime Saran 4-Muhammet Güney 5-Halit Öz 6-Ensar Tuna HAK VE EŞİKLİK PARTİSİ 1-Hasan Hüseyin Kısaoğlu 2-Olcay Yılmaz Damar 3-İsmet Demir 4-Faruk Uğur 5-Yusuf Yazgıç 6-Serdar Aydın HALKIN SESİ PARTİSİ 1-Hasan Tahsin Bayraker 2-Ramazan Güngören 3-Muharrem Akaydın 4-Ümit Aslaner 5-Süleyman Kuzu 6-Mahmut Özkeçeci MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1-Ruhsar Demirel 2-Mehmet Emin Yeşil 3-Fatımatüzzehra Kıraç 4-Lütfiye Öztetik 5-Mustafa Doyuk 6-Cemal Dedebağı TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1-Mustafa Kenan Aybastı 2-Özgür Özlem Öngel 3-Gülüstan Kalik 4-Uğur Demir 5-Aylin Aslan 6-Merve Uzuner MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1-Vural Köseoğlu 2-Emin Çınar 3-Şengül Kocabıyık 4-Metin Tüysüz 5-Nuri Yüksel 6-Ömer Toktaş BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1-Yusuf Ziya Akdoğan 2-Kadir Kılınçal 3-Muhsin Başaran 4-Leman Başol 5-Hasan Akyıldız 6-Tuğba Arıcı DEMOKRATİK SOL PARTİ 1-Osman Çoban 2-Hüdaver Bekler 3-Ali Turna 4-Burhan Mermer 5-Esra Özmen 6-Seçkin Yörükçü BAĞIMSIZ -Ahmet Uluçelebi -Ahmet Yıldız -Hasan Yalçınkaya -Nermin Yıldız