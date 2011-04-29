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Politika

ERZURUM, ESKİŞEHİR KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 12:57

-ERZURUM, ESKİŞEHİR KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre Erzurum'un milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Recep Akdağ      2- Adnan Yılmaz      3- Fazilet Dağcı Çığlık      4- Cengiz Yavilioğlu      5- Muhyettin Aksak      6- İbrahim Aydemir           DEMOKRAT PARTİ           1- Halil Alpaslan Kaya      2- Nilgün Kolsarıcı      3- Aziz Karaca      4- Yetkin Gültekin      5- Ayşe Aygül Başgelen Atsak      6- Orhan Turgut           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Ahmet Hamdi Palandöken      2- Yaşettin Kışlak      3- Mehmet Sait Şimşek      4- Nurhan Banu Üner      5- İsmail Nardemir      6- Dursun Murat Çelikoğlu           MİLLET PARTİSİ           1- Mustafa Ayhan      2- Mehmet Şeref Ramazanoğlu      3- Emine Güler      4- Mürsel Kurt      5- Sait Ermiş      6- Zeliha Ekinci           SAADET PARTİSİ           1- Atik Ağdaş      2- Hasan Karataş      3- Faik Çalık      4- Mehmet Akbulut      5- İbrahim Sirkecioğlu      6- Yusuf Doğan           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Zerrin Kütrü      2- Salih Kıcırgan      3- Yakup Akar      4- Nezih Kütrü      5- Sedakat Başbuğ      6- Ali Bahadır Zencir           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Teoman Kümbet      2- Kahraman Şimşek      3- Yusuf Türkmen      4- Muhammet Yavuz Selçuk      5- Selahi Çınarlıoğlu      6- Muhammet Recai Demirci           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Oktay Öztürk      2- Kamil Aydın      3- Ertürk Çimen      4- Jale Hülya Alcan      5- Fevzi Budak      6- Muhsin Yılmaz           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Efrullah Hızarcı      2- Engin Özbey      3- Dursun Yiğit      4- Eyup Olğar      5- Selami Aral      6- Reşit Örs           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Bulut Çiftçi      2- Behram Aktemur      3- Zeynep Pekel      4- Birgül Zöngür      5- Sultan Zor      6- Sibel Topaloğlu           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ      1- Burhanettin Baysal      2- Mahmut Gürler      3- Muazzez Fide      4- Nejmi Kurt      5- İsa Baysal      6- Ömer Tekin           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Hüseyin Faruk Şahin      2- İsmet Yiğit      3- Hakan Akgün      4- Ali Kürşat Bilgin      5- Abamüslim Kalkan      6- Yener Gözütok           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Cemal Koçak      2- Dilek Yılmaz      3- Yüksel Tür      4- Ali Alagöz      5- Osman Günay      6- Ali Işıklı           BAĞIMSIZ           1- Sebahattin Yılmaz -ESKİŞEHİR KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre Eskişehir'in milletvekili adayları şöyle:       ADALET VE KALKINMA PARTİSİ:      1-Nabi Avcı      2-Salih Koca      3-Ülker Can      4-Cemal Çavdarlı      5-Ethem Kalın      6-Ayten Kızılsu           DEMOKRAT PARTİ           1-Mecit Hazır      2-Yavuz Yıldız      3-Fahri Gürgenburan      4-Metin Eker      5-Nevin Çelebi      6-Ömer Gül           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1-Bedii Süheyl Batum      2-Kazım Kurt      3-Gaye Usluer      4-Azmi Kerman      5-Muharrem Şenel      6-Muharrem Varlık           EMEK PARTİSİ           1-Hüseyin Öge      2-Gürsel Şenşafak      3-Arif Kilitçioğlu      4-Gülnur Keser      5-Yasemin Özçay      6-Ülker Alkın           MİLLET PARTİSİ           1-Celalettin Başer      2-Mehmet Güngör      3-Metin Erdoğan      4-Bayram Ali Bekmez      5-Ertuğrul Şakar      6-Mehmet Ateş           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1-Muhterem Siviş      2-Beril Eski      3-İbrahim Murad Ilgıcıoğlu      4-Fahri Demir      5-Haydar Muharrem Uz      6-Ferhat Yanar           SAADET PARTİSİ           1-Fesih Bingöl      2-Hamdi Özayvaz      3-Fehime Saran      4-Muhammet Güney      5-Halit Öz      6-Ensar Tuna                HAK VE EŞİKLİK PARTİSİ           1-Hasan Hüseyin Kısaoğlu      2-Olcay Yılmaz Damar      3-İsmet Demir      4-Faruk Uğur      5-Yusuf Yazgıç      6-Serdar Aydın           HALKIN SESİ PARTİSİ           1-Hasan Tahsin Bayraker      2-Ramazan Güngören      3-Muharrem Akaydın      4-Ümit Aslaner      5-Süleyman Kuzu      6-Mahmut Özkeçeci           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1-Ruhsar Demirel      2-Mehmet Emin Yeşil      3-Fatımatüzzehra Kıraç      4-Lütfiye Öztetik      5-Mustafa Doyuk      6-Cemal Dedebağı           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1-Mustafa Kenan Aybastı      2-Özgür Özlem Öngel      3-Gülüstan Kalik      4-Uğur Demir      5-Aylin Aslan      6-Merve Uzuner           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1-Vural Köseoğlu      2-Emin Çınar      3-Şengül Kocabıyık      4-Metin Tüysüz      5-Nuri Yüksel      6-Ömer Toktaş           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1-Yusuf Ziya Akdoğan      2-Kadir Kılınçal      3-Muhsin Başaran      4-Leman Başol      5-Hasan Akyıldız      6-Tuğba Arıcı           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1-Osman Çoban      2-Hüdaver Bekler      3-Ali Turna      4-Burhan Mermer      5-Esra Özmen      6-Seçkin Yörükçü           BAĞIMSIZ           -Ahmet Uluçelebi      -Ahmet Yıldız      -Hasan Yalçınkaya      -Nermin Yıldız

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