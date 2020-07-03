Erzurum'da 2 mahalleye yıldırım düştü: Bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzurum'da iki mahalleye yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden 21 yaşındaki İzzet Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Yücel Kurt da burada yapılan müdahalenin ardından, Erzurum'a sevk edildi.

Aynı saatlerde Çamlıkale Mahallesi'nde açık alanda gezen 3 kişi de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.