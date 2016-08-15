Erzurum Cumhuriyet Savcısı Suriye sınırında yakalandı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında HSYK tarafından açığa alınan savcılar arasında yer alan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Ekrem Beyaztaş, Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışırken Kilis'te yakalandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 15 Temmuz darbe girişiminin ardından HSYK tarafından görevden uzaklaştırılan ve ardından hakkında gözaltı kararı verilen Erzurum’da görevli savcı Ekrem Beyaztaş’a ulaşılamadı. Dün gece devriye görevi yapan askerler, Suriye’ye kaçak olarak geçmeye çalışan bir kişiyi fark etti ve ’Dur’ ihtarında bulunduktan sonra yakaladı. Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen kişinin hakkında yakalama kararı bulunan Cumhuriyet Savcısı 46 yaşındaki Ekrem Beyaztaş olduğu saptandı. Şüphelisavcı polislere teslim edilirken, konuyla ilgili Kilis Valiliği’nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"14.08.2016 günü saat 23.05 sıralarında, Kilis İli Merkez İlçe Duruca Köyü Afrin Hudut Karakolu sınır hattında, Türkiye’den Suriye’ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan Ekrem Beyaztaş (Ağrı, 1970 doğumlu. Erzurum Cumhuriyet Savcısı) isimli şahıs yakalanmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştır."



Daha önce İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Savcı Beyaztaş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, HSYK tarafından açığa alınan savcılar arasında yer almıştı.