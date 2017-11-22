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Erzurum beyaza büründü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da dün geceden itibaren aralıksız yağan kar, Palandöken'den sonra kent merkezini de beyaza bürüdü

22 Kasım 2017 12:36

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da dün geceden itibaren aralıksız yağan kar, Palandöken\'den sonra kent merkezini de beyaza bürüdü. Kar yağışı Kars ve Ardahan\'ın da özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kent merkezinde Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı. Bazı işyeri sahipleride sabahın erken saatlerinde dükkanlarının önünü temizledi. Çocuklar da sabahın erken saatlerinde karlı kaplı cadde ve sokalarda yürüyerek okularına gitmeye çalıştı. İşyerlerine özel araçları ile gidenler ise ilk olarak otomobillerinin üzerinde biriken karı temizledi. Yürümek zorunda olanlar ise, sıkıca giyinip dışarı çıktı. Kar örgtüsünün Erzurum\'a çok yakıştığını belirten kent sakinleri, \"Karın birçok yararı var ancak sıkıntısı da çok\" dedi.
Yetkiler, araçlarında kar lastikleri bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkmamasını isterken yollarda oluşan buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Belediye ekipleri gelen ihbarlar üzerine belirtilen bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yol açabileceği buzlanma ve don, ulaşımda aksama, görüş uzaklığında azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve olunması gerektiğini açıkladı. Dn gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı 9, Kars, Ardahan ve Erzincan\'da 7, Iğdır 3 ve Muş\'ta 2 derece olarak ölçüldü.

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