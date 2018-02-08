Erzincan'dan Afrin harekatına katılan Mehmetçiğe bayraklı destek

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da gençler, Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı harekatına katılan Mehmetçik için keçeden bayrak yaptı. Bayraklar gençlerin yazacakları mektup ile birlikte Afrin’e gönderilecek.

Erzincan\'da Zeytin Dalı harekatında görev alan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Erzincan Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler keçeden Türk bayrağı yaptılar. Gençler, el emeği ile yaptıkları Türk bayraklarını, yazacakları mektuplar ile birlikte Mehmetçiklere gönderecekler.

Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Ertuğrul Köroğlu Erzincan Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençleri tarafından \'Mehmetçiğe Bir Mektup da Sen Gönder\' adlı proje başlattıklarını belirterek; “Biz bu çalışma ile milli birlik ve beraberliğimizi taçlandıracak Afrin\'de Zeytin Dalı harekatına katılan kahraman Mehmetçiğimize Erzincan adına moral ve motivasyon sağlamak için bir mektup yazmayı planladık. Keçeden yapmış olduğumuz ay yıldızlı Türk bayrağımızı gençlerimizin yazacakları mektup içerisine koyarak Mehmetçiğimize göndereceğiz. Bu projemize destek olan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Gönüllü gençlerden Mehtap Demirdöğen, amaçlarının askerlerin yanında olduklarını hissettirmek olduğunu ifade ederek; \"Erzincan Gençlik Merkezi olarak Afrin\'de operasyonda olan askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına keçeden Türk bayrakları yaptık. Bir nebze de olsa onlar için moral olursa bizim için ne mutlu olur. Umarım iyi bir çalışma yapmış oluruz\" dedi.

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