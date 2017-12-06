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Erzincan'daki kazalar mobese kameralarına yansıdı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da son 1 ay içinde kentin çeşitli noktalarında meydana gelen 11 trafik kazası, mobese kameralarına yansıdı

06 Aralık 2017 16:30

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da son 1 ay içinde kentin çeşitli noktalarında meydana gelen 11 trafik kazası, mobese kameralarına yansıdı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, 3 kişi yaralandı.
Kent merkezinde Dörtyol, Askerlik Şubesi, Demirkent ile Tedaş kavşaklarında meydana gelen ve sürücülerin aşırı hız ile dikkatsizliğinden kaynaklanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Dörtyol Kavşağı\'nda yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarparken, Askerlik Şubesi Kavşağı\'nda ise iki otomobil çarpışıyor. Kazalarda can kaybı yaşanmadı, 3 kişi yaralandı.

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