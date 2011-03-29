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ERZİNCAN'DA UÇAKSAVAR MERMİSİ BULUNDU ERZİNCAN (A.A)

29 Mart 2011 18:09

-ERZİNCAN'DA UÇAKSAVAR MERMİSİ BULUNDU ERZİNCAN (A.A) - 29.03.2011 - Erzincan'da balıkçılar tarafından fark edilen iki poşet içerisinde 204 uçaksavar mermisi bulundu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesi yakınlarındaki Refahiye-Sivas karayoluna paralel olarak devam eden Köroğlu Deresi üzerinde avlanan üç balıkçı, derenin kıyısındaki iki poşette mühimmat olduğunu fark etti. Durumun jandarma ve polise bildirilmesinin ardından yapılan incelemede, poşetlerin içerisinde 2 şeritten oluşan 204 uçaksavar mermisinin bulunduğu tespit edildi. Bu arada, Köroğlu Deresi üzerindeki Köroğlu 5 Köprüsü'nün yakınlarında yine balıkçılar tarafından 2 hafta önce de bir miktar mühimmatın bulunarak, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerine teslim edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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