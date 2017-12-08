Erzincan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.45 sıralarında Çağlayan beldesi yolundaki Yeşilyurt köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan\'dan Kılıçkaya köyüne giden Nuri Paça yönetimindeki 24 DH 663 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan Yıldırım yönetimindeki 24 AC 937 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlar yol kenarına savruldu, 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, 112 Acil\'e de haber verildi. AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Nuri Paça ve aynı araçtaki Mercan Delen (62) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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