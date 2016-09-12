Erzincan'da heyelan; 24 ev kullanılamaz hale geldi

Erzincan'da meydana gelen heyelandan dolayı 24 ev kullanılamaz hale geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, köylüleri evlerinden çıkararak bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, beraberinde Refahiye Kaymakamı Sedat Ateş ile birlikte köyde incelemelerde bulundu.

Vali Arslan, şöyle konuştu:

"Herhangi bir can kaybımız yok. Hayvan zayiatımız yok. İl Affet Acil Durum Müdürlüğünün ekipleri vemühendisleri heyelan olabilecek yerleri tespit edecekler. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın mağdur etmemek adına isteyene Refahiye'de ilçe merkezinde ev kiralıyoruz. İsteyen vatandaşlarımıza AFAD çadırı kurarak köyde barınmalarını sağlayacağız. Bir yıl içerisinde de inşallah etkilenen tüm vatandaşlarımızın AFAD aracılığıyla yeni evlerini yapıp teslim edeceğiz."