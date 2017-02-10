Erzincan’da cemevinde yangın

Erzincan merkeze bağlı Ganiefendi Köyünde Cemevinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında Cemevi kitaplığı kullanılamaz hale geldi.

Milliyet’te yer alan habere göre, köy muhtarı Tamer Geyik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Köyümüzde bulunan Cemevi’mizde bir yangın çıktığı haberini aldık. Akabinde itfaiye olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yaptı. Jandarma ekiplerinin buraya gelip araştırma yapmasının sonucu bu olayın kimliği belirsiz kişiler tarafından değil de, köyümüzde bulunan down sendromlu 14 yaşlarında bir vatandaşımız tarafından yaptığı düşünülmektedir. Bu konuda gerek sosyal medyada çıkan bu haberler, kimliği belirsiz kişiler tarafından yapıldığı haberleri doğru değildir. Vatandaşlarımız bu konuda bizleri aradılar üzüntülerini bildirdiler. Biz de bunların gerçek olmadığını söyledik. Bu konuda Erzincan Valiliği, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Sivil Toplum Örgütleri ve siyasi partiler de bizleri aradılar ve bu konuda bizlerden gerekli bilgileri aldılar. Ufak çaplı bir yangındır. Bu yangın geçen yıl da yine aynı şahıs tarafından aynı yerde çıkarılmıştır. Ben bütün herkese geçmiş olsun diyorum. Arayıp soranlara da saygılarımı sunuyorum.”

Erzincan Valiliği’den açıklama

Sosyal medyada "Erzincan’da cemevi yakıldı" şeklinde çıkan haberler üzerine Erzincan Valiliği tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar ifade edildi:

”Sosyal medyada -Erzincan’da Cemevi Yakıldı- şeklinde çıkan haberler nedeniyle açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. 09 Şubat 2017 tarihinde, saat 14.00 sırlarında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi, 110 İtfaiye Müdürlüğü tarafından 156 Jandarma ihbar hattı aranarak, Ganiefendi Köyü’nde bulunan Cemevinde yangın olduğu bildirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye marifetiyle Ganiefendi Köyü Cemevinde yapılan incelemede, Cemevinin yan eklentisinde bulunan kitaplık ve işçilere ait malzemelerin konulduğu bölmenin yandığı tespit edilmiştir. Erzincan itfaiyesi tarafından yanan odanın içerisi söndürülmüştür. İbadethane olarak kullanılan kısmın söz konusu odadan ayrı olduğu, herhangi bir zarar ve ziyanın olmadığı görülmüştür. Yapılan araştırmalar neticesinde; olayın failinin U.T isimli 14 yaşında down sendromlu ve engelli bir çocuk olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilmiştir. Ganiefendi Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın Cemevini bir an önce kullanmaya başlayabilmeleri için, Cemevinin zarar gören kısmının tamiratına yönelik gerekli çalışmalar Valiliğimizce başlatılmış olup, söz konusu Cemevi en kısa sürede hizmete açılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”