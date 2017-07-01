Erzincan’da bisikletli düğün konvoyu

Erzincan’da gelinlik ve damatlıkla bisiklete binen Ceren-Tayfun Gündüz çifti, arkadaşları ile birlikte konvoy yaptı.



Erzincan Bisikletliler Derneği üyesi Tayfun ve Ceren Gündüz, düğünlerine yine bisikletleriyle gitti. Rengarenk balonlarla süsledikleri bisikletlerine gelin ve damatlıkla binen çift, Erzincan sokaklarında yine onlarca bisikletin eşliğinde gezdi. Doktor olan Tayfun Gündüz, "Bu güzel günümde sevenlerimle beraber bisiklet turu yapıyoruz. Eşimle beraber bisiklete bineceğiz, Sanırım Erzincan’da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Bisikleti ve doğayı seviyoruz. Motorlu araçlara hayır diyoruz" diye konuştu.



Ceren Gündüz ise eşinden dolayı bisikleti sevmeye başladığını belirtti. Erzincan sokaklarında bir süre tur atan gelin ve damat vatandaşlardan büyük ilgi gördü.