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Erzincan’da Afgan uyruklu 127 sığınmacı yakalandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 127 sığınmacı, yakalandı

13 Ekim 2017 18:54

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 127 sığınmacı, yakalandı. Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne getirilen, çoğu genç ve çocuk göçmenler, kayıt altına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Tercan İlçesi\'nde bulunan Mercan Beldesi girişinde, jandarmanın yaptığı yol uygulaması sırasında, bir yolcu otobüsü durduruldu. Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen otobüste, Afgan uyruklu 127 sığınmacı yakalandı. Mercan İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda, 2 gün kaldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Erzincan İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındı. Göçmenler, serbest bırakılırken, insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi, gözaltına alındı.

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