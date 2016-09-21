Erzincan Üniversitesi'nde 7 akademisyen tutuklandı

Erzincan Üniversitesinde görev yapan 7 akademisyen darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Eylül’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla, 5’i kent dışında olmak üzere 12 akademisyen gözaltına alındı. Akademisyenlerden 9’u sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi, 1 oğretim görevlisi ile 1 okutman tutuklandı. Toplam 7 akademisyen cezaevine gönderilirken, 2 akademisyen adli kontrol kaydı ile serbest bırakıldı. Emniyette tutulan 3 akademisyenin sorgusu sürüyor.