Erzincan'da Gezi protestolarına katılan 15 kişiye 93 yıl hapis

Erzincan’da Gezi direnişi eylemlerine katılan 15 kişiye 6 yıl 8 ay ile 2 yıl 6 ay arası hapis cezaları verildi. Cezaların çoğunda ertelemeye gidilmedi.

Sanıklar, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ve görevini yaptırmamak için direnme suçlarından yargılanıyordu. Sanıkların biber gazından korunmak için taktıkları maske ve fularlar da delil sayıldı.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararını 21 Ekim 2021’de açıkladı. Sanıklardan 10’una 6’şar yıl 8’er ay, dördüne 6’şar yıl 2’şer ay hapis cezası verildi. Bir sanık da 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm oldu. Yani yargılanan 15 kişiye toplam 93 yıl 10 ay hapis cezası verilmiş oldu.

Yargılama 8 yılda, 35 duruşmada bitti

İddianamede, 4 Haziran 2013’te kentteki eylemlere katılanlara, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünde Görevlendirilenlerin Görevlerini Yapmalarına Engel Olma, Kamu Malına Zarar Verme, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlamaları yöneltildi.

Bir yıl sonra, 13 Mayıs 2014’te hazırlanan iddianame kabul edildi ve dava açıldı.

Yargılama ise olaydan 8 yıl sonra sonuçlandı.

Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 35. Duruşmada kararını açıkladı.

15 sanık, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünde Görevlendirilenlerin Görevlerini Yapmalarına Engel Olma, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlarından mahkum edildi.

Avukatlar, Erzincan’daki mahkemenin bağlı olduğu Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.