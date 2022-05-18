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Sağlık

Erzincan'da araçta mangal kömürüyle ısınmak isteyen 3 kişi zehirlendi

18 Mayıs 2022 00:27

Erzincan'da, ısınmak için araçlarına yanan mangalı alan 3 işçi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Refahiye ilçesine bağlı Çatalçam köyünde konut inşaatında çalışan S.A, M.A ve S.D, soğuk hava nedeniyle semaverdeki odun ateşini koydukları mangalı araçlarına alarak uyudu.

İşçiler bir süre sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçileri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Üç kişinin ilk müdahalenin ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildikleri öğrenildi. (AA)

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