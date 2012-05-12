Erzik'e göre UEFA TFF'nin kararlarından memnun değil, cezalar gelebilir!

Mehmet Baransu

(Taraf - 12 Mayıs 2012)

Ağır cezalar geliyor

Şike ve teşvik soruşturmasında artık sona yaklaşıyoruz. Türkiye’de gözler iki kuruma çevrilmiş durumda. Bu kurumlardan biri Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlarla ilgili son noktayı koyacak olanTahkim Kurulu. Dikkatler gelecek hafta ortasında vereceği kararda. Cezalar ya onaylanacak ya da bazı cezalarda indirim yapılacak.

Gözlerin çevrildiği ve Türk Futbolu’nun geleceğiyle ilgili kararı verecek olan bir diğer kurum ise UEFA. Aslında tüm gözlerin çevrildiği tek kurum da diyebiliriz. Türkiye’de şike ve teşvik soruşturması kapatıldığı için, UEFA’nın nasıl bir karar vereceği merak konusu. Bugün sizlerle UEFA’nın vereceği muhtemel kararı ve Şenez Erzik’in Bükreş’te konuyla ilgili yapmış olduğu bazı açıklamaları paylaşacağım.

UEFA Avrupa Ligi final maçı önceki gün Bükreş’te Atletico Madrid ve Atletic Bilbao arasında oynandı. Maç öncesi ve sonrasında Bükreş’te çok dikkat çeken trafik yaşandı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve UEFA Başkanı Michel Platini, UEFA yönetimi aynı otelde kaldılar. Otelin lobisinde ilginç bir fotoğraf dikkatleri çekti. Lobinin bir tarafında Platini ve UEFA heyeti varken, diğer tarafta Demirören tek başına duruyordu. Demirören, Şenez Erzik aracılığıyla Platini’yle yalnız görüşmek istediğini heyete bildirdi. Ancak bu istek kabul edilmedi. Platini’nin, Demirören’e karşı soğuk tavrı heyettekilerin dikkatlerden kaçmadı.

Erzik ve Demirören görüşmesinin ardından Platini oteldeki bir odada, toplu halde Demirören’le görüşebileceğini Erzik’e iletti ve görüşme toplu bir halde gerçekleşti. UEFA heyetinin Demirören’le ne görüştüğünü, görüşmenin içeriğini şimdilik bilmiyoruz.

Ancak, aynı gün maç öncesi ve sonrasında Şenez Erzik, maçı izlemek üzere Türkiye’den gelen bazı misafirlerle süreç ve UEFA’nın vereceği muhtemel kararlarla ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Şenez Erzik, Türkiye’deki havanın aksine UEFA’daki havanın çok da iyimser olmadığını satır aralarında belirtti. Siyasi iradeyi etrafındaki bazı isimlerin yanlış yönlendirdiğini, Avrupa’daki havanın Türkiye’deki gibi olmadığını açık açık ifade etti. Durumun hiç de kolay olmadığını konuklarıyla paylaştı.

Erzik’e göre UEFA, TFF’nin almış olduğu kararları içine sindirmiş değil. Ağır cezaların verilmesi gündemde olabilir. Cezaların oranıyla ilgili Erzik’in bile bir tahmini şimdilik yok.

Eski Devlet Bakanlarından Kürşat Tüzmen’in önceki gün Platini’yle yaptığı görüşmenin ardından söyledikleri de UEFA’da durumun hiç de iç açıcı olmadığını gösteriyor. Platini görüşmede Tüzmen’e “Takımları düşürmezseniz Avrupa’da yer alamazsınız” şeklinde açıklama yapmıştı.

Şike ve teşvik soruşturmasıyla ilgili artık son düzlüğe girildi ve mayıs ayının sonuna doğru UEFA, bir dizi karar alabilir. Türkiye’nin Avrupa macerasını bir süreliğine askıya alabileceği gibi soruşturmada ismi geçen bazı takımları üç ila beş yıl arasında kupalardan men edebilir. Artık son düzlükteyiz ve bugünkü derbinin ardından sanırım konuşacağımız en önemli konu bu olacak.