-Erzik: Süreç bitmeden yorum yok İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik, bir gazetede, futboldaki şike iddialarına yönelik kullandığı ifadelerle ilgili açıklamada bulundu. Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında, ''UEFA bu işin peşini bırakmaz'' başlıklı haberde yer alan bazı ifadelerin kendisine ait olmadığını belirtti. Haberde yer alan ''25 Ağustos'ta yapılacak Şampiyonlar Ligi kura çekimi bir milat olacaktır'' ve ''UEFA bu işin peşini bırakmaz'' cümlelerini kesinlikle kullanmadığını belirten Erzik, açıklamasında, ''3 Temmuz'da başlayan süreci herkes gibi yakından takip ediyorum. Ancak süreç bitmeden herhangi bir görüş ve yorum belirtmeyeceğimi defalarca belirttim. Sürecin sonlanmasını beklemekteyim. Bana ait olmayan bu ifadeleri kullanarak, sürecin bir parçası olmama yönelik bu çabayı kınıyorum. Kamuoyunun gerçek dışı bu yayına itibar göstermemesini rica ediyorum'' ifadelerine yer verdi.