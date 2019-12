-ERZİK: SPORUMUZ DÜZGÜN İMAJINA KAVUŞTURULMALI İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yeni sezon öncesi düzenlenen hakem seminerinin resmi açılışı, İstanbul'da yapıldı. 2014 Dünya Kupası kura çekimi için Brezilya'da olduğu için Silivri Klassis Resort'de yapılan törene katılamayan TFF Onursal Başkanı, FIFA İcra Kurulu üyesi ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in mesajını MHK Başkanı Yusuf Namoğlu okudu. Erzik, mesajında, ülke futbolunda kimsenin arzu etmediği gelişmeler ve belirsizlikler yaşanmakta olduğunu vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi: ''Türk futbolu çok olumsuz bir süreçten geçmektedir. Özerkliğe kavuştuğu 1992 yılından bu yana büyük hamleler yapmış, Avrupa ve Dünya futbolunun güvenini kazanmış Türk futbolu, şu anda olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalmaktadır. Sizlerin de bildiği gibi 2012 UEFA Kongresi İstanbul'da, 20 Yaş Altı Dünya Gençler Şampiyonası 2013 yılında Türkiye'de yapılacak olması kararları, 20 yılda oluşturulan bu güvenin sonucunu yansıtmaktadır. Soruşturma ve yargılamaların bir an önce sonuçlandırılması ülkemiz sporunun yeniden düzgün imajına kavuşturulması hepimizin en büyük dileğidir. Bu kritik süreçte sizlere eskisinden daha çok görev düşmektedir. Umarım Türkiye ligleri takvimi kısa sürede netleşir ve sizler de çim sahalarda gerçek spor adaletini sağlamaya devam edersiniz. Bu konuda sizlere olan güvenim sonsuz.'' Şenes Erzik, ayrıca, ilk kez 1993 yılında Ahmet Çakar'ın, 20 Yaş Altı Dünya Gençler Şampiyonası final maçını yönettiğini hatırlatarak, Çakar'dan 18 yıl sonra Cüneyt Çakır ve ekibinin, Kolombiya'da yapılacak 20 Yaş Altı Dünya Gençler Şampiyonası'nda maç yöneteceğini belirterek, ''Bundan büyük mutluluk duymaktayım. Umarım çok başarılı olurlar ve önümüzdeki yıllar için sizlere de yolu açmış olurlar'' ifadesini kullandı. -''HAKEMLERİMİZLE GURUR DUYMALIYIZ''- MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, hedeflerinin 2012 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Dünya Kupası finallerinde Türkiye'nin en az bir hakemle temsil edilmesi olduğunu açıkladı. Futbolun saha için yönetimini ve adaletini üstelenenlerin taşıdığı sorumluluğun, onları gözlemleyen ve denetleyenlerle birlikte her geçen dönem daha da artmakta olduğunu vurgulayan Namoğlu, ''Üstelenen bu sorumluluk hakemlerimizi federasyonumuzun desteğiyle UEFA Hakem Konvansiyonu üyeliğine taşımış, bu işbirliğinin olumlu sonuçları görülmeye başlanmıştır. Öncelikli hedefimiz 2012 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2014 Dünya Kupası finallerinde ülkemizi en az bir hakemle temsil etmek için çalışmaktır'' dedi. Futbolun içinde bulunduğu üzücü durumdan hiç kimsenin mutlu olmasının düşünülemeyeceğini belirten Yusuf Namoğlu, şöyle devam etti: ''Ancak sadece tarihe not düşmek adına bir gerçeğe de dikkatleri çekmek isterim. Olumsuzlukların yaşandığı bu süreçte hakemlerimizle gurur duymalıyız. Onların emeklerine yapılan haksızlıklarla herkesin yüzleşmesi gerekmektedir. UEFA Hakem Komitesi Üyesi Jaap Uilenberg, dün hakemlerimizin yüzüne bu görüşlerini ve duygularını açıkça söyledi. Bunun temsil ettiğim kurum adına huzurlarınızda bir kez daha paylaşılması gereken bir onur olduğunu düşünüyorum. Son günlerde Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti'nde hakemlerin içinde olduğu bazı olaylar olurken, bizde olmamasının altını çizmek istiyorum. Bu vesileyle hakemlerimiz ve gözlemcilerimize teşekkür ediyorum. Bugün karşınızda MHK başkanı Namoğlu olarak, daha öncesinde kentin farklı kulüplerine sevdalı insanlarınca milletvekili ve belediye başkanlığı görevlerine layık görülen Namoğlu olarak bulunuyorsam, unutmayın ki bunun nedeni hoşgörülen hatalarımla, düdüğüme yansıyan kişiliğime duyulan güvenin sonucudur. Futbolda bıraktığınız iz, soysal hayatınızda da size hiç yalnız bırakmamakta ve yaşam kalitenize katkısını daima sürdürmektedir.'' Namoğlu, arkadaşlarının hakem duyarlılığını gerek kişisel gerek kurumsal düzeyde daha yukarlara taşıyacağına inandığını ifade ederek, ''Ancak toplumumuza ve kurumsal değerlerimize olumsuz etkide bulunanlarla birlikteliği zorlamanın da hakemliğimize yararı olmayacağı görüşündeyiz. Bu yaklaşımla kararlı ve tutarlı olarak, tarafsız, birleştirici bir tutum içinde olacağımızdan asla kuşku duyulmamalıdır. Çalışmalarımızda istem dışı gözden kaçabilen hatalarımız olabilecektir. Bu noktada basınımız uyarılarını, önerilerine hepimizin ihtiyacı olacaktır. Hata da yapsak hesabını veremeyeceğimiz hiçbir karar ve uygulamamız olmayacaktır'' dedi. Üst klasman gözlemci ve üst klasman mentörlerin de bugün katıldığı hakem semineri, yarın sona erecek.