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Spor

Erzik: FIFA Dünya Kupası iyi geçiyor İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2011 21:08

-Erzik: FIFA Dünya Kupası iyi geçiyor İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Kolombiya'da devam eden FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda organizasyon komitesinin 2. başkanlığını yapan UEFA Asbaşkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, turnuvanın son derece iyi geçtiğini belirtti.  Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın, 2013'te Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını vurgulayan Şenes Erzik, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, ''Futbol Federasyonu'ndan bir ekip başından beri burada ve organizasyonun tüm ayrıntılarını yakından inceliyor. Ben de tecrübelerimle kendilerine yardımcı oluyorum'' ifadelerini kullandı.  1996'dan bu yana FIFA İcra Kurulu Üyesi olan ve FIFA Dünya Gençler Komitesi'nde yer alan Erzik, ''20 Yaş Altı Dünya Kupası, FIFA'nın Dünya Kupası'ndan sonraki en büyük organizasyonu. Birçok dünya yıldızı kendini bu turnuvadaki başarılarıyla tanıttı. Geleceğin yıldızlarını Kolombiya'dan sonra 2013'te Türkiye'de izleme fırsatı bulacağımız için çok heyecanlıyım'' diye konuştu. Kolombiya'daki şampiyonaya, özellikle başkent Bogota ve diğer büyük şehirlerde büyük bir ilgi olduğunu belirten TFF Onursal Başkanı Erzik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Turnuvada yarım milyondan fazla bilet satıldı. Bu önemli bir rakam. Özellikle Kolombiya hükümeti ve sponsorlar önemli maddi imkanlar sağlıyor. Türkiye'deki gittikçe iyileşen altyapı imkanlarına ve yeni stadyumlara, organizasyonel yeteneği eklenirse, ülke olarak bu yılkinden daha da iyi bir şampiyona düzenleyeceğimize eminim.'' FIFA ve UEFA'da en üst düzey yöneticilik yapan biri olarak, Kolombiya'da görev alan 6 Avrupalı hakemden biri olan Cüneyt Çakır ile gurur duyduğunu belirten Şenes Erzik, ''Cüneyt Çakır, 3 grup maçında da görev alarak kalitesini gösterdi. Cumartesi akşamki çeyrek final maçından da alnının akıyla çıkacağına eminim. Ev sahibinin maçına verilmesi de ayrıca önemli. Zaten buradaki otoriteler de kendisinden övgü ile bahsediyor'' diyerek sözlerini tamamladı. 

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