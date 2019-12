-ERZİK: 2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NI ALIRIZ İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın büyük ihtimalle Türkiye'nin evsahipliğinde düzenleneceğini söyledi. Şenes Erzik, Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araştırma Merkezi'nce, Spor Hukuku ve Yönetimi ile Spor İletişimi Sertifika Programı çerçevesinde ''UEFA'da 30 Yıla Yaklaşırken'' başlığıyla düzenlenen söyleşiye katıldı. Bir öğrencinin, ''2016 Avrupa Şampiyonası evsahipliği için yapılan oylamada Fransa'ya karşı 6 oy çıkması aslında sizin başarınızdı. Ancak burada bile eleştirildiniz. 'Ben ne yapıyorum?' diye düşündünüz mü?'' şeklindeki sorusu üzerine Erzik, şunları söyledi: ''Eleştirilere, takdir edilmemeye alıştım. Türkiye'de bir de tereciye tere satmaya çalışan insanlar var. Benim dışarıya götürdüğüm, insanlarla tanıştırdığım insanlar beni gazete sayfalarında eleştirdi. Ta ki ben, '2020 için susuyorum, beni konuşturmasınlar' deyinceye kadar. O zaman sustular. Beğenmeyenler var ama 7'ye karşı 6 oy başarıydı. 2020 adaylığı için iyi oldu. Bardağın dolu tarafını görmek gerekir. Kesin konuşmak istemiyorum ama 2020'yi büyük ihtimalle alırız.'' -YASA DIŞI BAHİS VE ŞİKE- Futbolda problemlerin giderek büyüdüğünü ve artık ''futbolun sadece futbol olmadığını'' dile getiren Erzik, FIFA ve UEFA'nın yasa dışı bahisle mücadele konusuna özel önem verdiğini dile getirdi. Antalya'da kamp yapan Litvanya, Bolivya, Bulgaristan ve Estonya takımlarının maçlarına ilişkin şike iddialarına değinen Erzik, şöyle konuştu: ''Her gün dış basında bu konu işleniyor. Nitekim FIFA bir soruşturma başlattı. Maçların Antalya'da oynanması nedeniyle Türkiye'nin de ismi geçiyor. Ben Türkiye'nin isminin geçmesinden üzüntü duyuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu 'Benim haberim yok' diyor, gerçekten de yok, haber verilmemiş. Ancak artık bazı olaylar 'Benim haberim yok' sınıfına girmiyor. Dolayısıyla herkes her şeyi takip etmek, haberdar olmak zorunda.'' -MORINHO- Şenes Erzik, bir soru üzerine, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Morinho'nun kendisini de suçlayan ifadelerine değinerek, ''Morinho beni niye suçluyor, anlamadım. Özetle diyor ki, 'UEFA beni sevmiyor.' Bana göre bu bir bahane. Morinho'ya galiba birisi benim UNICEF'te çalıştığımı söylemiş. Ancak o, çok eksidendi. 1971-73'te bir çocuk maması projesinde çalışmıştım. Hayatımda gurur duyduğum olaylardan bir tanesiydi. Ancak Morinho hala UNICEF'te çalıştığımı zannediyor'' dedi. -UEFA'DAKİ KURALAR- ''UEFA'da çekilen kuralara ne kadar güvenebiliriz'' şeklindeki soru üzerine Erzik, ''UEFA'daki kuralara güvenin. Uzun yıllar ya ben kurayı çekiyordum ya da çekilen kuraları ben okuyordum. Benim olduğum yerde hile olmaz'' şeklinde konuştu. Kendisinin futbolun içinde olduğu 35 yıl boyunca kurumsallaşma ve profesyonel yönetimi futbolda yerleştirmeye çalıştığını dile getiren Erzik, ''Türkiye'de yönetim yapısını beğendiğiniz kulüp var mı'' şeklindeki soruya, ''Şu anda beğendiğim bir kulüp yok'' cevabını verdi.