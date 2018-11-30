Erwin Koeman: Görevde kalabileceğimi düşünmüyorum

Phillip Cocu'nun görevine son verilmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Erwin Koeman, görevine yakın zamanda son verileceğini düşündüğünü belirtti. Koeman, Hollanda gazetesi De Telegraaf'a verdiği röportajda " İlk devre sonuna kadar 7 maç var ve bu 7 maçta da takımın başında olacağımı zannetmiyorum" yorumunda bulundu.

Sözcü'nün De Telegraaf'dan aktardığına göre Koeman “Fenerbahçe’de sezon sonuna dek gidebileceğimi, uzun süre bu görevde kalabileceğimi düşünmüyorum. 1 gün sonra da görevim bitebilir, 1 hafta sonra da… Biteceğini görebiliyorum. Fakat, yeni yılı görebileceğimi düşünmüyorum. İlk devre sonuna kadar 7 maç var ve bu 7 maçta da takımın başında olacağımı zannetmiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Erwin Koeman, kulüple bu konuda görüşme yapmadığını belirterek, “Kulübün ne istediğini anlamaya çalışıyorum ve bana açıklama yapacakları günü bekliyorum. Bazı şeyler okuyorum ama asla direkt olarak “Ne istiyorsunuz?” diye sormadım. Yakın gelecekte bir şeylerin olmasını bekliyorum.” diyerek sözlerini sürdürdü.