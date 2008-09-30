Eruygur'a oksijen tedavisi

Ergenekon soruşturması kapsamında Kandıra F Tipi Cezaevi'nde bulunduğu sırada düşerek beyin kanaması geçiren emekli Orgeneral Şener Eruygur'a derin nefes almasını sağlamak amacıyla oksijen tedavisi uygulandığı açıklandı.



Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Nazım Mutlu, Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi süren Emekli Orgenaral Eruygur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Başhekim Mutlu, Eruygur'un yarı uyanık halde olduğunu belirterek şöyle dedi:



“Şener Eruygur'un hayati fonksiyonlarının normal. Şener Eruygur’a ağrı kesiciler veriyoruz. Yarı uyanık ve gözlerini açıyor. Daha derin nefes almasını sağlamak amacıyla oksijen tedavisi uyguluyoruz. Bir- iki gün içersinde oksijen seviyesini oda seviyesine düşüreceğiz. Daha sonra da Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavisini sürdürmeyi planlıyoruz.”



(DHA)

