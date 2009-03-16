ERUYGUR’A ‘DEMEK Kİ BİR ŞEYLERE SOYUNDUNUZ’ ŞAKASI
“1. 3. 04 pazartes saat 11.00
Aynı şekilde görüşme
... Bizim önerimiz kabul edilmedi. Sonra en başa Şener'e gittik
. Ceketi çıkarmış. Kusura bakmayın dedi. Ben de, demek ki bir şeylere soyundunuz
... Gülüştük.
Leventde oturdu. Dediğiniz gibi yazılırsa, engelleyebilirler. Zatenemirleri dinlemiyoruz, bunu ilan etmenin gereği yok.
Birliktelik kurmak gerçekten zor. Biz de zorlandık ama bunu başaracağız
..”
DEĞERLENDİRME
Diğer notlardan ve açık kaynaklardan yapılan araştırmada ‘Şener’ isimli şahsın (E) Org. Mehmet Şener ERUYGUR,‘Levent’ isimli şahsın ise belirtilen tarihte Jandarma Genel komutanlığı İstihbarat Başkanı olan “Tuğgeneral Levent ERSÖZ” olduğu değerlendirilmiştir.
ERUYGUR’DAN BALBAY VE ÇÖLAŞAN’A: BLOK OLARAK İLERLEYECEĞİZ
“21 Nisan 2003
pazartesi günü
Emin ÇÖLAŞAN
ile birlikte Şener ERUYGUR
'la yemek. Beşevler, Anıttepedeki Jandarma Tesislerinde.. Başlangıçta imam hatip okullarına ve irtica yuvalarına operasyonlar. Bazı videolar gösterdi
. Bunlarla kararlı mücadele. Çölaşan biri
sordu. O da bunlar önemli değil, bir blok olmak önemli dedi
. İleri gidene biraz dur, geride kala yürü diyeceğiz ve bir blok olarak ilerleyeceğiz
dedi..
Bunların azgınlığından söz etti. 23 Nisanda ne yapmak gerektiğini konuştuk
. Mutlaka bir duruş göstermek gerektiğini söyledi.
Olamaz dedi. Bunlar böyle dedi..”
‘İZLEME, DEĞERLENDİRME SAFHASI BİTTİ, UYARI AŞAMASI BAŞLADI’
“22 Nisan Salı
günü
Aslan GÜNER
Paşayla Tle. görüşmesi..
23 Nisan resepsiyonuna katılmama eğilimi
... İzleme, takip, değerlendirme safhası bitti
. Bundan sonra uyarı ve duruş aşaması başladı dedi
. Bunun ısrarla altını çizdi.
23 nisanda Meclisteki resmi törene katılırız ama, akşamki resepsiyon özel sayılır bunu öyle değerlendireceğiz..”
DEĞERLENDİRME
Açık kaynaklarda yapılan araştırmada Aslan GÜNER’in belirtilen tarihte Genel Kurmay Başkanlığı Genel Sekreteri olduğu ve yazı içerisinde geçen ‘resepsiyon’un 23 Nisan 2003 tarihinde dönemin TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafından verilen resepsiyon olduğu değerlendirimiştir.
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‘BU İŞİ 28 ŞUBAT’TA BİTİRECEKTİK, PLANLADIK, KARADAYI BİZİ UYUTTU’
“23 Nisan çarşamba
Fatih
ve ŞENEL
'le Şeratonda sohbe
- Yav biz bu işi 28 Şubatta bitirecektik
. Bunu o gün üç kişi planladık, Bir,Fevzi Ben.Her şeyi hazırladık. Bakanlar kurulunu dahi
. Müsteşarları bulmak zordu onları da tamamladık.Karadayı
bizi uyuttu. Az sonra dedi, hemen dedi. Hükümet devrilsin ondan sonra dedi..
Artık gelip 10-15 yıl gitmeden işleri hallettmek gerekiyor
. Üstelik o ara AB de yoktu. Kopenhag olmamıştı. Şimdi her şey çok daha zor
Bugün durum çok kötü. Çok. Bir numara teslim olmuş durumda
. Bunu lami cimi yok.
Onunla Recep
arasında hat var. Hat var. Bunlar AB yasalarını tümüyle kendi çıkarları için uygulayacak. İşte imar yasası. Apartmanların altına mescit yapmanın yolunu açacak değişiklik planlıyorlar
Birin altı sağlam. Blok. Ama orası çok önemli.”
DEĞERLENDİRME
Diğer notlardaki görüşme akışından tarihin 2003 yılı olduğu ve netice olarak görüşmenin "23 Nisan 2003" tarihinde yapıldığı,
Açık kaynaklarda yapılan araştırmada ve incelemenin genelinden‘Şenel’in belirtilen tarihte Genel Kurmay Adli Müşaviri Tümgeneral “Erdal ŞENEL”, ‘Recep’in Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN ve ‘Karadayı’nın Genel Kurmay eski Başkanı İsmail Hakkı KARADAYI olduğu değerlendirilmiştir.
‘GERİ ADIM OLAMAZ, ARTIK BELLİ BİR DURUŞ GÖSTERİLDİ’
“25 Nısan
Aslan GÜNER
’le görüşm
Artık izleme, takip dönemi bitti.Eğer anladılarsa iyi, anlamadılarsa yeniden söylenir
. Biz bunları kapalı ortamlarda hep söylüyoruz. Ama artık kamuoyuyla paylaşmanın gerektiği bir durum doğdu. Tek neden türban değil. Kadrolaşma, Milli Görüş, siz de biliyorsunuz... Bundan sonra da gereken uygun platformlarla söylenecek
--geri adım
hayır.. Olamaz. Artık belli bir duruş gösterildi.
Son dönemde kimileri TSK'yi başka türlü göstermeye çalıştı. Hassasiyetlerinin değiştiği izlenimi verilmeye çalıştı. Ama öyle değil. TSK bir bütündür ve hassasiyetlerini korumaktadır.
Atatürk’ün kurduğu bu rejimi korumak bizim görevimizdir.”
DEĞERLENDİRME
Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı diğer notlardan tarihin 2003 olduğu ve söz konusu görüşmenin "25 Nisan 2003" tarihinde yapıldığı,
Açık kaynaklarda yapılan araştırma ve incelemenin genelinden Aslan GÜNER’in belirtilen tarihte Genel Kurmay Başkanlığı Genel Sekreteri olduğu değerlendirilmiştir.
‘ÖZKÖK VE HÜKÜMET GİTMELİ. İLK HAREKET 30-60 GÜN İÇİNDE’
“Memet İLHAN’la
sohbe
Her şey planlandğı gibi. 30–60 gün içinde ilk hareket
. Sizin tahmininizden de öte. Çok öte. BİRİN yanısıra 59un da gitmesi gerek
..
İçe kapandılar.2 aydır öyle. Aytaç paşa çok ağır konuşacak
. MGK
da konuşacak. Son tümce şu olsun demiş bunlar yapılmazsa kırılma yaşanır.' çok hazırlıklı gelecekler. Bunu biliyoruz.
Ona göre konuşmak lazım. Aslında onlara konuşma diye de değil, doğru neyse o. söylenip tamam denmesi lazım. bunlar cevap veriyor. Öyle görünüyor
‘TÜMÜYLE BİR TEMİZLİK, SBF MEZUNU SUBAYLAR VAR’
Tümüyle bir temizlik
. SBF mezunu, yerel yönetimleri bilen, eğitim almış subaylar var bu son şans olabilir. Yoksa daha kötü. Tümüyle bir yenilik. her konuda.. AB sürecini de engellemeyecek bir süreç. böyle olmalı..
Merdyanın durumu bizi çok düşündürülyor
. çoğu satımlı
ABD ne yapar bizim harekete o belli değil
. Acaba... BİR Numara
en çok ona mı güveniyor. Olabilir.
Öz ÖR, Çetin, Tamer emekli edilirse bu iş bitmiş demektir
. Ya da 27 benzeri bir şey olabilir demektir. O da kanlı olur. Komlar da öyle düşünüyor.
Irakta başarısızlık, Kıb.rısta son durum biraz rahatlattı ama, o da başarısızlık. Olay sadece irtica değiml, Türkiye kayıyor bizi örnek müslüman ülke olyarakm tanıtıyorlar İslam dünyasına olmaz..
CHPden bir şey beklenmez. Bu hareket onu hesaba katmadan yapılacak.
STKler orduyu çekiyce güçsüz kalır. Bu sistemi koruyamazb
. Onlar da bunun farkında. Kemalizmi bir ideoloji olarak gösteremediğimizi biliyorlar. Bunu söylüyorlar bize.
İrtica zaferinden emin. Çok emin. Geliyoruz diyornlar
Ankarada resepsiyona katılınmadı aman Anadoluda katılırdı. Düştü Anadolu
. Belki 19 Mayısta bir genelge çıkarıp türban varsa toplantıya katılammamasıılı
1-bunlar değişmeyecekb
2- bir numara değişmeyecek
3- CHPden bir şey umulamazb
4- vakit kaybetmemeli
5-bu kez tümüyle halletmeli
MGK bir istişare yeri haline geliyor. O hale getiriyorlar. Bu kabul edilemez. Yaptırımı yok. Baktım Aytaç paşa MGK da hep konuşmuş
, ama o kadar. yaptırımı yok”
DEĞERLENDİRME
Not içerisinde ki 23 Nisan’a katılım sağlanmadığı ve 19 Mayıs için bir genelge çıkarılması şeklindeki bilgilerden görüşme tarihinin 23 Nisan 2003 ile 19 Mayıs 2003 arasında gerçekleştiği değerlendirilmiştir.
Açık kaynaklarda yapılan araştırmada ‘59’un 14 Mart 2003 tarihinde AKP genel Başkanı Recep Tayip ERDOĞAN tarafından kurulan 59. Hükümet,‘
Aytaç paşa
’nın dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç YALMAN
, Mehmet İLHAN
’ın üst düzey bir askeri personel, “Öz ÖR”ün dönemin Donanma Komutanı Özden ÖRNEK, ‘Çetin’in dönemin 1.Ordu Komutanı Çetin DOĞAN, ‘Tamer’in dönemin 3.Ordu Komutanı Tamer AKBAŞ,‘27 Mayıs’ın 27 Mayıs 1960’da Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri dışında yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşen ilk askeri müdahale olduğu görülmüştür.
Ayrıca Çetin DOĞAN ve Tamer AKBAŞ’ın 30 Ağustos 2003 itibariyle emekli oldukları görülmüştür.
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