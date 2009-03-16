ERUYGUR’A ‘DEMEK Kİ BİR ŞEYLERE SOYUNDUNUZ’ ŞAKASI

DEĞERLENDİRME

Mehmet Şener ERUYGUR

ERUYGUR’DAN BALBAY VE ÇÖLAŞAN’A: BLOK OLARAK İLERLEYECEĞİZ

‘İZLEME, DEĞERLENDİRME SAFHASI BİTTİ, UYARI AŞAMASI BAŞLADI’

DEĞERLENDİRME

‘BU İŞİ 28 ŞUBAT’TA BİTİRECEKTİK, PLANLADIK, KARADAYI BİZİ UYUTTU’

DEĞERLENDİRME

Erdal ŞENEL

Recep Tayip ERDOĞAN

İsmail Hakkı KARADAYI

‘GERİ ADIM OLAMAZ, ARTIK BELLİ BİR DURUŞ GÖSTERİLDİ’

DEĞERLENDİRME

Aslan GÜNER

‘ÖZKÖK VE HÜKÜMET GİTMELİ. İLK HAREKET 30-60 GÜN İÇİNDE’

‘TÜMÜYLE BİR TEMİZLİK, SBF MEZUNU SUBAYLAR VAR’

DEĞERLENDİRME

59. Hükümet

Aytaç YALMAN

Özden ÖRNEK

Çetin DOĞAN

Tamer AKBAŞ

emir komuta zinciri dışında yapılan

askeri müdahale

Çetin DOĞAN

Tamer AKBAŞ

.... Ceketi çıkarmış. Kusura bakmayın dedi. Ben de,... Gülüştük...”Diğer notlardan ve açık kaynaklardan yapılan araştırmada ‘isimli şahsın (E) Org.,‘’ isimli şahsın ise belirtilen tarihte Jandarma Genel komutanlığı İstihbarat Başkanı olan “” olduğu değerlendirilmiştir.pazartesi günüile birlikte'la yemek. Beşevler, Anıttepedeki Jandarma Tesislerinde.. Başlangıçta imam hatip okullarına ve irtica yuvalarına operasyonlar.. Bunlarla kararlı mücadele. Çölaşansordu.dedi..Bunların azgınlığından söz etti.Olamaz dedi. Bunlar böyle dedi..”günüPaşayla Tle. görüşmesi...... Bunun ısrarla altını çizdi.Açık kaynaklarda yapılan araştırmada’in belirtilen tarihte Genel Kurmay Başkanlığı Genel Sekreteri olduğu ve yazı içerisinde geçen ‘’un 23 Nisan 2003 tarihinde dönemin TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafından verilen resepsiyon olduğu değerlendirimiştir.ve'le Şeratonda sohbe- Yavbizi uyuttu. Az sonra dedi, hemen dedi. Hükümet devrilsin ondan sonra dedi... Üstelik o ara AB de yoktu.Bugün durum çok kötü. Çok.. Bunu lami cimi yok.Onunlaarasında hat var. Hat var. Bunlar AB yasalarını tümüyle kendi çıkarları için uygulayacak. İşte imar yasası. Apartmanların altına mescit yapmanın yolunu açacak değişiklik planlıyorlarBirin altı sağlam. Blok. Ama orası çok önemli.”Diğer notlardaki görüşme akışından tarihin 2003 yılı olduğu ve netice olarak görüşmeninAçık kaynaklarda yapılan araştırmada ve incelemenin genelinden‘in belirtilen tarihte Genel Kurmay Adli Müşaviri Tümgeneral “”, ‘in Başbakanve ‘’nın Genel Kurmay eski Başkanıolduğu değerlendirilmiştir.’le görüşm. Biz bunları kapalı ortamlarda hep söylüyoruz. Ama artık kamuoyuyla paylaşmanın gerektiği bir durum doğdu. Tek neden türban değil. Kadrolaşma, Milli Görüş, siz de biliyorsunuz... Bundan sonra da gereken uygun platformlarla söylenecek--hayır.. Olamaz.Son dönemde kimileri TSK'yi başka türlü göstermeye çalıştı. Hassasiyetlerinin değiştiği izlenimi verilmeye çalıştı. Ama öyle değil. TSK bir bütündür ve hassasiyetlerini korumaktadır.Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı diğer notlardan tarihin 2003 olduğu ve söz konusu görüşmeninAçık kaynaklarda yapılan araştırma ve incelemenin genelinden’in belirtilen tarihte Genel Kurmay Başkanlığı Genel Sekreteri olduğu değerlendirilmiştir.sohbe. Sizin tahmininizden de öte...İçe kapandılar.2 aydır öyle.da konuşacak. Son tümce şu olsun demiş bunlar yapılmazsa kırılma yaşanır.' çok hazırlıklı gelecekler. BunuOna göre konuşmak lazım. Aslında onlara konuşma diye de değil, doğru neyse o. söylenip tamam denmesi lazım. bunlar cevap veriyor. Öyle görünüyor. Acaba...en çok ona mı güveniyor. Olabilir.. Onlar da bunun farkında. Kemalizmi bir ideoloji olarak gösteremediğimizi biliyorlar. Bunu söylüyorlar bize.Ankarada resepsiyona katılınmadı aman Anadoluda katılırdı.. Belki 19 Mayısta bir genelge çıkarıp türban varsa toplantıya katılammamasıılıMGK bir istişare yeri haline geliyor. O hale getiriyorlar. Bu kabul edilemez. Yaptırımı yok. Baktım, ama o kadar. yaptırımı yok”Not içerisinde ki 23 Nisan’a katılım sağlanmadığı ve 19 Mayıs için bir genelge çıkarılması şeklindeki bilgilerden görüşme tarihinin 23 Nisan 2003 ile 19 Mayıs 2003 arasında gerçekleştiği değerlendirilmiştir.Açık kaynaklarda yapılan araştırmada ‘’un 14 Mart 2003 tarihinde AKP genel Başkanı Recep Tayip ERDOĞAN tarafından kurulan,‘’nın dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı’ın üst düzey bir askeri personel, “”ün dönemin Donanma Komutanı, ‘’in dönemin 1.Ordu Komutanı, ‘’in dönemin 3.Ordu Komutanı,‘’ın 27 Mayıs 1960’da Türk Silahlı Kuvvetlerive Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşen ilkolduğu görülmüştür.Ayrıcave’ın 30 Ağustos 2003 itibariyle emekli oldukları görülmüştür.