Eruh'ta sıcak çatışma: 1 şehit, 3 yaralı

T24 - SİİRT’in Eruh İlçesi Emniyet Amirliği binasına PKK’lı teröristler tarafından roketar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 3 polis yaralandı, 3 PKK’lı da ölü ele geçirildi.





Elektrikler kesildi



Eruh’ta bir grup PKK’lı terörist, dün gece saat 22.00 sıralarında İlçe Emniyet Amirliği’ne saldırdı. PKK’lılar Emniyet binasına önce roket attı, ardından da uzun namlulu silahlarla taradı. Karakolda görevli polislerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Saldırı sırasında ilçede elektrik kesildi, Emniyet binasında yangın çıktı. Açılan ilk ateşte bir özel harekat polisi Ahmet Mutlu şehit olurken, Muzaffer Çetin de yaralandı. Yaralı polis memuru Çetin, Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Çatışmaların sürdüğü bölgeye Şırnak ve Siirt’ten takviye birlikler ile Kobra helikopterler sevk edildi. Saldırıdan sonra başlatılan hava destekli operasyonda, kaçmaya çalışan 3 PKK’lı terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Kırsal kesimde teröristlerin kaçış noktalarının Kobra tipi helekopterlerle yoğun ateş altında tutulduğu bildirildi.





