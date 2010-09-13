-ERUH'TA ŞEHİT OLAN ER TOPRAĞA VERİLDİ SARIGÖL (A.A) - 13.09.2010 - Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan er Feyzi Tekeş'in cenazesi, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa köyünde, törenle toprağa verildi. Akhisar Devlet Hastanesinden alınan şehit erin cenazesi, karayoluyla Ahmetağa köyündeki babaevine getirildi. Dualar edilen evde, şehit Tekeş'in Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce hatıra defterine yazdığı şiirin okunması sırasında, yakınları gözyaşlarını tutamadı. Türk bayraklarıyla donatılan mahallede, şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, son yolculuğuna uğurladı. Şehidin naaşı daha sonra Sarıgöl'deki Siteler Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin annesi Rukiye, babası Bayram, ağabeyi Ali, ikiz kız kardeşi Zeynep, Manisa Valisi Celalettin Güvenç, MHP Manisa milletvekilleri Mustafa Enöz, Erkan Akçay, Ahmet Orhan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Şenol, şehit erin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadın astsubaylar ve sağlık görevlileri, anne Rukiye Tekeş'i yalnız bırakmadı. Şehit annesinin acısını paylaştı. Anne Rukiye Tekeş, ''Yıkılmadık ayaktayız, şehit olmadan 3 gün önce gülerek önümden geçti hayali. Ahmet Türk'ün oğlu da şehit gelsin de görsün'' diyerek tepkisini dile getirdi. Şehit er için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cami çıkışında bir süre omuzlarda taşınan erin naaşını, çok sayıda vatandaş gözyaşlarıyla uğurladı. Türk bayrağı açan bir grup sloganlar attı. Şehit erin cenazesi Ahmetağa Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner çelenk gönderdi.