-ERUH'TA 10 KİŞİ TUTUKLANDI SİİRT (A.A) - 07.08.2010 - Siirt'in Eruh ilçesindeki çatışmanın ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklandı. Eruh Emniyet Amirliği binası ve lojmanlarına yönelik terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen roketli saldırıdan sonra gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. İşlemlerinin ardından aralarında il genel meclis üyesi ile bir kadının da aralarında bulunduğu 17 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişinin sorgusu devam ederken, diğerleri serbest bırakıldı.